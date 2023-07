Kommt aus Italien Stürmer Latte Lath?

Emmanuel Latte Lath im Dress von SPAL. Imago

Laut italienischen Branchenkennern hat der FC St.Gallen einen neuen Stürmer gefunden. Dabei soll es sich um den 23-jährigen Ivorer Emmanuel Latte Lath handeln.

Der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio meldet, die St.Galler stünden kurz vor der Verpflichtung von Emmanuel Latte Lath. Der 23-Jährige gehört Atalanta Bergamo und war zuletzt an SPAL ausgeliehen, das in der Serie B spielt.

Der ivorische Stürmer verfügt in Bergamo, wo er ausgebildet wurde und für die erste Mannschaft drei Cupspiele bestritt, noch über einen Vertrag bis 2024. Zuletzt wurde er aber immer wieder ausgeliehen. In der vergangenen Serie-B-Saison erzielte er für SPAL in 18 Partien drei Tore. Eine Adduktorenverletzung verhinderte weitere Einsätze in der zweitbesten italienischen Fussballliga.

Am Freitag hatte St.Gallen bekanntgegeben, dass Kwadwo Duah in die 2. Bundesliga zu Nürnberg wechselt. Der Stürmer war in der vergangenen Saison bester Torschütze der Ostschweizer. Offenbar zeigten die St. Galler auch Interesse an Schaffhausens Uruguayer Joaquín Ardaiz. Doch der Torschützenkönig der vergangenen Challenge-League-Saison hat sich für den FC Luzern entschieden. Die Ablösesumme für den 23-Jährigen soll laut «Blick» eine Million Franken betragen.

Am Montagnachmittag flogen die St. Galler ab Zürich nach Nizza, wo sie ein Kurztrainingslager absolvieren. Am Mittwoch trifft die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler in La Turbie in einem Testspiel auf die Ligue-1-Mannschaft von Monaco. Das Team aus dem Fürstentum hat die vergangene Saison auf dem dritten Rang abgeschlossen. Die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (pl)