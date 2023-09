Zigi bleibt ein Espe: FC St.Gallen kommuniziert Vertragsverlängerung bis 2025

Stehen für Konstanz: Matthias Hüppi, Lawrence Ati Zigi und Alain Sutter setzen der Kurzfristigkeit des Fussballgeschäfts langjährige Verträge entgegen. Bild: PD

Zigi bleibt. Der ghanaische Torhüter, beim FC St.Gallen innert kürzester Zeit zum Publikumsliebling mutiert, verlängert seinen Vertrag bis 2025. Dies kommuniziert der FC St.Gallen am Mittwochnachmittag.

«Noch nie hat er im Training gefehlt», «Mensch mit Charakter», «seine Frisur ist besser gepflegt als mancher Fussballrasen»: So wird der Torhüter von Stimmen aus dem Off, darunter der FCSG-Stadionspeaker Richard Fischbacher, charakterisiert. Dann ergreift Ati Zigi selbst das Wort: «Hallo, liebe Fans, danke für die Unterstützung und die Liebe, die ihr mir in diesen Jahr gezeigt habt.» Er, der seit 2020 für den Verein spielt, sei sehr glücklich, hier zu sein und er freue sich auf weitere wunderschöne Momente. Die Musik dramatisch, die Aussage klar: Die Nummer eins posiert schliesslich mit einem Trikot, das die Zahl 2025 trägt. So darf sich die Fussballostschweiz auf mindestens weitere drei Jahre mit Lawrence Ati Zigi zwischen den Pfosten des FCSG freuen.

Der vorangehende Vertrag mit Lawrence Ati Zigi hatte eine Gültigkeit bis Juni 2023. «Zigi hat sich in unserem Team zu einem Leistungsträger entwickelt und überzeugt nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz mit seinen Qualitäten», kommentiert Sportchef Alain Sutter in einer Medienmitteilung des FC St.Gallen die Vertragsverlängerung. Am vergangenen Samstag gegen den FC Sion stand Zigi zum 100. Mal in einem Pflichtspiel für den FCSG auf dem Rasen. (pd/ok)