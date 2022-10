Der FCSG verpflichtet einen weiteren Stürmer: Chadrac Akolo kommt von Amiens SC aus der Ligue 2

Der FC St.Gallen vermeldet an diesem Wochenende bereits den zweiten Neuzugang. Wie einer Medienmitteilung vom Sonntagmittag zu entnehmen ist, verpflichtet Grünweiss Chadrac Akolo. Damit verstärkt der Verein seine Offensive zusätzlich, nachdem am Samstag bereits der Deal mit Atalanta-Stürmer Emmanuel Latte Lath publik gemacht wurde.

Der 27-jährige Akolo kommt vom französischen Klub Amiens SC aus der Ligue 2 und hat einen Vertrag bis zum Sommer 2024 unterzeichnet. Über die Höhe der Transfersumme haben die beiden Klubs Stillschweigen vereinbart, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Kongolese erhält das Trikot mit der Nummer 77.

Chadrac Akolo mit FCSG-Sportchef Alain Sutter im Kybunpark. Bild: PD

Sportchef Alain Sutter sagt folgendes über ihn:

«Chadrac ist eine echte Verstärkung für unser Team. Er kann in der Offensive auf verschiedenen Positionen spielen, ist technisch stark, ballsicher und torgefährlich. Ausserdem hat er schon viel Erfahrung gesammelt, von der unsere junge Mannschaft profitieren kann.»

Akolo spielte bereits unter Peter Zeidler

Chadrac Akolo wurde 1995 in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo geboren und kam mit 14 Jahren als Flüchtling in die Schweiz. Über den FC Bex gelangte er zum FC Sion, wo er 2014 sein Profidebüt feierte – im Kybunpark. In der Saison 2016/17, in der er in 34 Super-League-Spielen 15 Tore schoss, war sein Trainer Peter Zeidler.

2017 wechselte Akolo zum VfB Stuttgart in die Bundesliga, zwei Jahre später schloss er sich dem Amiens SC (damals noch in der Ligue 1) an. Die Rückrunde der Saison 2020/21 verbrachte er leihweise beim SC Paderborn in der 2. Bundesliga. In der vergangenen Saison erzielte er für Amiens zehn Pflichtspieltore (sechs in der Meisterschaft, vier im Pokal). Für die kongolesische Nationalmannschaft absolvierte er 20 Länderspiele. (pd/mlb)