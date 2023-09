FCSG-Natispieler FCSG-Profi Fazliji nach dem 2:2 mit dem Kosovo: «Die Schweiz hat ja noch keinen Stress» Die erste Halbzeit spielte Betim Fazliji für den Kosovo auf der Doppelsechser-Position. Der Mittelfeldakteur des FC St.Gallen sagt nach dem Unentschieden gegen die Schweiz: «Ich musste meine Emotionen vor der Partie in den Griff bekommen. Für uns ist es ein starker Punkt.»

Der Rebsteiner Betim Fazliji (rechts) im Nationaldress des Kosovo. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Der Bus des Kosovaren war schon startklar, um ins Teamhotel zu fahren. Da kam Betim Fazliji spät in der Nacht nochmals kurz heraus, um seine Eindrücke der Begegnung zu beschreiben. Und musste am Ende zum losfahrenden Buschauffeur springen und an dessen Türe klopfen, um noch mitgenommen zu werden.

Im Vorfeld wurde viel gesagt über dieses Länderspiel. Wie war es nun tatsächlich für Sie?

Betim Fazliji: Sehr speziell. Ich musste meine Emotionen vor der Partie in den Griff bekommen. Im Spiel selbst war es wichtig, sie abzustellen. Es ist mir gelungen während meinem 45-minütigen Einsatz. Für uns ist es ein starker Punkt. Für die Schweiz fühlt es sich wohl wie eine Niederlage an. Das ist immer so bei einem derart späten Ausgleich. Aber die Schweiz hat ja noch keinen Stress, wir dagegen brauchen den Punkt.

Können Sie Ihre Emotionen nochmals beschreiben?

Es ist einfach speziell. Ich habe ja selbst als Junior für die Schweiz gespielt. Ich lebe in der Schweiz, die Familie lebt in der Schweiz, wir alle sind hier. Ich liebe die Schweiz. Und ich verfolge das Team an jeder EM und WM. Ich bin halb-halb.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung?

Am Anfang hatte ich etwas Mühe, ins Spiel zu kommen. Die Schweiz hatte oft den Ball und unser Ziel war es, in der ersten Halbzeit kompakt zu stehen. Und dann in der zweiten Halbzeit mit offensiveren Spielern zuzulegen. Nach 15 Minuten war ich dann gut drin, war stabil.

Wieso mussten Sie zur Pause in der Kabine bleiben?

Wir lagen zurück, der Trainer wollte offensiver spielen. Ich wusste vorher schon, dass es in der Pause Wechsel geben wird auf meiner Position, wenn das Resultat nicht stimmt. Das ist Fussball, ich bin trotzdem glücklich.

Man hat gespürt, dass Kosovo mit mehr Mut die uninspiriert wirkenden Schweizer noch mehr bedrängen könnte.

Das ist so. Aber wir spielten gegen die Schweiz. Das ist eine krasse Nationalmannschaft, sie ist in Europa eine der besten. Deshalb mussten wir vorsichtig sein. Trotzdem war es ein Erfolg. Nach dem 1:1 wurden wir ja dann tatsächlich viel gefährlicher.

Für den Kosovo wird es schwierig, sich für die EM zu qualifizieren.

Ja. Aber wir geben alles, wollen nun weiter Punkte holen.