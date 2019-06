FCSG: Musah Nuhu verletzt sich im Trainingslager der Nationalmannschaft am Knie Der Defensivspieler Musah Nuhu hat sich im Trainingslager der Nationalmannschaft von Ghana am Knie verletzt. Wie gravierend die Verletzung ist, steht noch nicht fest

Wie gravierend die Verletzung ist, steht noch nicht fest. (Bild: PD)

(pd/lw) Grosses Verletzungspech für Musah Nuhu: Der Defensivspieler des FC St.Gallen hat sich im Trainingslager der ghanaischen Nationalmannschaft eine Knieverletzung zugezogen. Das schreibt der Club in einer Mitteilung. Nuhu befand sich in der Vorbereitung auf den Africa Cup of Nations und wird das Turnier verpassen.

Wie gravierend die Verletzung ist, steht derzeit noch nicht fest. Der Club schreibt in der Mitteilugn: «Nuhu befindet sich bereits auf der vom FCSG organisierten Rückreise in die Schweiz, wo er von unserem Ärzteteam genau untersucht wird.»

Berufung in den Kader

In einem Facebook-Post gratulierte der FCSG Nuhu vor zwei Tagen zur Berufung in den Kader und schrieb: «Wir wünschen Musah viel ERfolg und hoffen, dass er spätestens zum Ligastart gesund in St.Gallen zurück sein wird».

Bitter für Club und Spieler: Vor knapp einem Monat hatte der FC St.Gallen den Vertrag mit Nuhu bis 2022 verlängert.