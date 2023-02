Promotion League Die U21 des FCSG gastiert in Basel – kommen weitere Punkte dazu? Im zweiten Spiel nach der Winterpause gastiert St.Gallens U21-Team am Samstag bei den Alterskollegen aus Basel. Die Ostschweizer wollen nach dem 2:2 gegen Cham wieder punkten.

Hier geht es zum Livestream der Partie: FC Basel II FC Basel II 0 FC St. Gallen II St. Gallen II 0 15:30

Der Gegner: Die Basler gewannen das Hinspiel gegen die St.Galler nach einer spannenden Partie mit 3:1. Die Entscheidung fiel erst in der 93. Minute. Der FC Basel II ist wie St.Gallen mit einem 2:2 in Kriens in die Rückrunde gestartet. Das Team hat in 20 Runden 30 Punkte gesammelt und belegt den siebten Rang. Mit dem Rorschacher Daniel Pavlovic verfügt Basel über einen Routinier, der die jungen Spieler führen soll.

Nach dem 2:2 gegen Cham will Fabio Lymann (links) mit St. Gallens U21 am Samstag wieder punkten. Bild: Urs Bucher/Freshfocus

Die personelle Situation: Trainer Marco Hämmerli muss auf den gesperrten Biel Gonzalez Gomez und die verletzten Elhan Emini sowie Andri Zimmermann verzichten. Mischa Beeli ist nach seiner Krankheit zurück im Training, ob er es schon wieder ins Kader schafft, ist ungewiss. Ansonsten steht das ganze Team zur Verfügung. Wer von der ersten Mannschaft noch dazu stossen wird, ist offen.

Der Matchtipp: In einem ausgeglichenen Spiel erkämpfen sich die St.Galler ein 3:3.

Die Anspielzeit: FC Basel II – FC St.Gallen II, Samstag, 25. Februar 2023, 15.30 Uhr, Leichtathletik-Stadion St.Jakob.