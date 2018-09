Tranquillo Barnetta schiesst St.Gallen gegen GC zum Sieg Der FC St.Gallen gewinnt gegen die Zürcher Grasshoppers mit 2:1. Die Espen haben es Rückkehrer und Doppeltorschütze Tranquillo Barnetta zu verdanken, dass sie statt einer Niederlage einen Sieg verbuchen können. Stephanie Martina

Die Tore

0:1, 22. Minute, Jean-Pierre Rhyner: Nach einem Eckball, getreten durch den Ex-St.Galler Rúnar Sigurjónsson, erzielt Rhyner das Führungstor für die Grasshoppers per Kopfball.

1:1, 59. Minute, Tranquillo Barnetta: Bei seinem erst zweiten Meisterschaftseinsatz in dieser Saison versenkt Barnetta eine Flanke per Kopf im Zürcher Tor.

2:1, 77. Minute, Tranquillo Barnetta: Andreas Wittwer erkämpft sich im Strafraum den Ball und sieht den heranstürmenden Barnetta. Dieser zieht ab und trifft via Innenpfosten ins Tor.

Die Spiel-Analyse

Bemüht aber erfolglos: So agierte der FC St.Gallen in der ersten Halbzeit. Immer wieder suchten die Espen den Weg in Richtung gegnerisches Tor - doch ins Aufbauspiel der St.Gallen schlichen sich immer wieder Fehler ein. In der 22. Minute ging GC nach einem Eckball durch Jean-Pierre Rhyner in Führung. Doch auch nach dem Gegentreffer liess sich der FC St.Gallen nicht verunsichern und spielte weiter mutig nach vorne, blieb allerdings fehlerhaft. Die besten Chancen gehörten allerdings - trotz aller Bemühungen - den Gästen aus Zürich. Dann in der zweiten Halbzeit die Reaktion der St.Galler - durch einen, der in dieser Saison erst zu zwei Meisterschaftseinsätzen kam. Der in der Pause eingewechselte Tranquillo Barnetta versenkt eine Flanke per Kopfball zum 1:1-Ausgleich. Und der Rückkehrer legte gleich nach: In der 77. Minute knallt Barnetta den Ball via Innenpfosten ins Tor zum 2:1.

Der Beste

Rückkehrer Tranquillo Barnetta wurde in der Pause eingewechselt - und brachte die entscheidende Wende: Mit zwei Toren kehrte er das Spiel. Statt einer 0:1-Niederlage resultiert ein 2:1-Sieg für die St.Galler.

Der Schlechteste

Aussenverteidiger Axel Bakayoko war zwar bemüht, aber jeder seiner Angriffe verlief im Sand. Zudem hatte er Pech als er in der zweiten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden muss.

Der Schiedsrichter

Mit Benoît Millot wurde ein Schiedsrichter aus Frankreich aufgeboten. Normalerweise pfeift der 36-Jährige Spiele der Ligue 1. Ansonsten brauchen wir über den Schiedsrichter nicht viele Worte zu verlieren: Der Franzose hatte die Partie im Griff.

Die Fans

Zum ersten St.Galler Heimspiel an einem Samstagabend sind xx'xxx Fans in den Kybunpark gepilgert. Und im pumpenvollen Espenblock hat man bezüglich Choreo - einmal mehr - keinen Aufwand gescheut, wie diese Bild zeigt:

Der St.Galler Metzger fragt: "Dörfs ä bizeli meh si? (Bild: Stephanie Martina)

Das Spiel im Liveticker nachlesen: