FCSG-Eigengewächs Nias Hefti spielt auch kommende Saison für den FC Wil

Im Juni holte der FC St.Gallen Nias Hefti, den Bruder von Captain Silvan Hefti, in die erste Mannschaft. Nun wird der 18-Jährige an den FC Wil ausgeliehen. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison spielte der Goldacher leihweise beim Challenge-League-Club.