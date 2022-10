FCSG 15'000 Tickets sind abgesetzt, 6000 neue Aktien gezeichnet – der FCSG vor dem Heimspiel gegen Lugano und einer wegweisenden Woche Die drei Meisterschaftsniederlagen in Folge tun der Euphorie um den FC St.Gallen keinen Abbruch. Für das Heimspiel vom Sonntag gegen Lugano (14.15 Uhr) waren bis Freitagmittag bereits 15'000 Tickets abgesetzt. Trainer Peter Zeidler kann fast aus dem Vollen schöpfen.

Julian von Moos, im Bild gegen Zürichs Nikola Boranijasevic, gehört am Sonntag wieder dem Kader des FC St.Gallen an. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Der FC St.Gallen steht vor einer anspruchsvollen und wegweisenden Woche: Innert sieben Tagen tragen die Ostschweizer drei Partien aus.

Nach dem Heimspiel gegen Tabellennachbar Lugano reisen sie am Mittwoch zum aufstrebenden FC Luzern, ehe am Sonntag das zweitklassierte Servette im Kybunpark gastiert.

St.Gallen musste Lugano aufschliessen lassen

Nach drei Meisterschaftsniederlagen nacheinander musste St.Gallen den FC Lugano in der Tabelle punktemässig aufschliessen lassen. Die Zwischenbilanz der beiden Teams nach zehn Runden ist identisch: Fünf Siegen stehen fünf Niederlagen gegenüber.

St.Gallen ist an sich gut in Form. Die Niederlagen in Basel und Bern nach späten Gegentoren waren nicht zwingend. An der Medienkonferenz vom Freitag sagt Trainer Peter Zeidler:

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen. Bild: Wolfgang Zink/Freshfocus

«Wir haben akzeptabel gespielt, selbst in Basel in Unterzahl. Aber Partien werden in der Defensive gewonnen. Man kann das eigene Tor auch offensiv verteidigen.»

Über den Cupsieger aus dem Tessin mag der Coach nicht viel sagen, « aber er verfügt über einige gute Offensivkräfte». Beim 1:0-Erfolg gegen Basel am vergangenen Sonntag verhielt sich Lugano aber auch defensiv stark. Der FC St.Gallen tut also gut daran, ein frühes Gegentor zu vermeiden.

Von Moos gehört wieder dem Kader an

Die zuletzt gesperrt gewesenen Basil Stillhart und Matej Maglica kehren am Sonntag zurück, auch Julian von Moos gehört wieder dem Kader an. Der 21-jährige Thurgauer litt zuletzt an einem Muskelfaserriss und fiel sechs Wochen aus.

Christian Witzig ist wieder gesund. Es fehlt einzig der verletzte Fabian Schubert. Alessio Besio und Leonhard Münst spielen mit der U21 gegen Étoile Carouge.

Nach der über weite Strecken guten Leistung bei den Young Boys sieht sich Trainer Zeidler also mit einem Luxusproblem konfrontiert, vor allem in der Abwehr, wo Leonidas Stergiou und Albert Vallci im Zentrum vielversprechende Leistungen ablieferten. Zeidler mag sich zwei Tage vor dem Spiel noch nicht in die Karten blicken lassen. Er sagt:

«Ich kann keinen Fehler machen, weil alle meine Spieler gut sind.»

Für den FC St.Gallen ist es am Sonntag die zweite Begegnung mit Lugano seit dem verlorenen Cupfinal im Mai. Am 28. August haben sich die Ostschweizer im Cornaredo bei hochsommerlichen Temperaturen mit 3:2 durchgesetzt.

In der Meisterschaft sind die St. Galler gegen den früheren Angstgegner aus dem Tessin unterdessen seit vier Partien unbesiegt. Allerdings hat die Mannschaft von Trainer Mattia Croci-Torti nach einem schwachen Saisonstart zuletzt sowohl Servette als auch Basel zu Hause 1:0 besiegt. In beiden Partien gehörte der frühere St.Galler Boris Babic der Startformation an.

Viel Zuspruch bei den Aktien

Nicht nur in Bezug auf den Ticketverkauf spürt der FC St.Gallen weiterhin grosse Unterstützung. Auch die Aktienkapitalerhöhung des Klubs erhält viel Zuspruch. Unterdessen wurden deutlich mehr als 6000 neue Aktien gezeichnet.

Laut Präsident Matthias Hüppi sei auffallend, dass viele Aktien als Geschenk für Kinder gekauft würden. «Damit haben wir im Hinblick auf die Zukunft des Vereins unser Ziel erreicht.» Auch die erste Mannschaft und der Trainerstab haben sich laut Hüppi Aktien gesichert. Die Aktienzeichnung läuft noch bis Sonntag, 23. Oktober.