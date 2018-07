St.Galler "Wundertüte" ärgert Basel: Der FCSG besiegt den Titelanwärter mit 2:1 Der FC St.Gallen vermiest dem FC Basel den Saisonauftakt. Die Ostschweizer bezwingen den Meisterkandidaten mit dem Schlusspfiff 2:1. Auch der neue FCSG ist offenbar in der Lage, den "Grossen" der Liga ein Bein zu stellen. Stephanie Martina

Die Tore

57. Minute, Cedric Itten 0:1: Der St.Galler Stürmer, der auf diese Saison hin fix vom FC Basel zum FCSG wechselte, erzielt mit einem wunderbaren Weitschuss aus etwas 20 Metern den St.Galler Führungstreffer.

66. Minute, Jordi Quintilla 1:1. Dem St.Galler Neuzugang unterläuft ein Eigentor zum Basler Ausgleich.

94. Minute, Marco Aratore 1:2. Mit dem Schlusspfiff erzielt Aratore den St.Galler Siegestreffer. Die Vorlage liefert der eingewechselte Roman Buess.

Die Spiel-Analyse

Unterhaltsam, offensiv, riskant: Das offensive Pressing, für das Trainer Peter Zeidler bekannt ist, verlangt er von seinem Team ab der ersten Minute. Die St.Galler spielen mutig und ideenreich nach vorne. Als Konsequenz dieser Spielweise stehen sie hinten teils jedoch so hoch, dass Basel zu gefährlichen Kontern kommt. Zum Glück können Milan Vilotic, Captain Silvan Hefti und vor allem Goalie Dejan Stojanovic die St.Galler Fehler in der ersten Halbzeit immer wieder ausbügeln. Allgemein dürfen sich die beiden Teams in der Pause bei ihren Goalies bedanken, dass sie nicht in Rückstand geraten sind. In der 57. Minute dann die grosse Überraschung: Cedric Itten, der Ex-Basler, bringt die Espen mit 1:0 in Führung. Doch die St.Galler stoppen ihren Höhenflug gleich selbst: In der 66. Minute misslingt Jordi Quintilla ein Abwehrversuch und der Ball landet im eigenen Tor. Doch die St.Galler geben nicht auf - und werden für ihren Einsatz belohnt: In der letzten Minute der Nachspielzeit erzielt Marco Aratore den Siegestreffer für die Espen. Der St.Galler Jubel übertönt beinahe den Schlusspfiff.

Der Beste

(Bild: Freshfocus)

Dejan Stojanovic zeigt ein starkes Spiel: St.Gallens neue Nummer 1 hält die Espen in der ersten Halbzeit und nach dem Gegentreffer mit gute Paraden im Spiel. Nach den Testpartien, in denen Stojanovic einige Patzer unterlaufen sind, gelingt ihm gegen Basel ein vielversprechender Einstand.

Der Schlechteste

(Bild: Freshfocus)

Mittelfeldspieler Jordi Quintilla ist der Pechvogel des Abends: In der 66. Minute trifft der spanische Neuzugang der St.Galler für die Basler ins eigene Tor.





Der Aufreger

In der 37. Minute hält St.Gallens Neuzugang Milan Vilotic etwa 30 Meter vom eigenen Tor entfernt den heranstürmenden Aldo Kalulu zurück. Bange Sekunden im St.Galler Fanblock: Doch zum Glück zieht Schiedsrichter San Fedayi nur die gelbe Karte aus seiner Brusttasche. Da Silvan Hefti hinter Vilotic noch hätte eingreifen können, wird Vilotics Aktion nicht als Notbremse gewertet. Es hätte aber durchaus auch einen Platzverweis geben können.

Die Reaktionen

Als einen "Auftakt nach Mass" bezeichnet FCSG-Trainer Peter Zeidler das Spiel gegen Basel an der anschliessenden Pressekonferenz. "Dass mit diesem Sieg die Verbindung zu unseren Zuschauern hergestellt ist, das freut mich riesig. Jetzt müssen wir in Europa gut spielen", sagt Zeidler.

FCB-Trainer Raphael Wicky sagt an der Pressekonferenz, dass er seine Spieler in der Kabine zuerst aufmuntern musste. "In letzter Minute zu verlieren - das ist das Bitterste, das im Fussball passieren kann."

Das Wichtigste neben dem Spiel

Neue Saison, neue Chance: Pünktlich zum ersten Spiel kehrt der Meisterschaftspokal aus Bern zurück. Auf seinen Sockel stellen ihn zwei Schweizer Fussballlegenden: Die "ewige Nummer 17" des FC St.Gallen, Marc Zellweger, und die FCB-Legende Massimo Ceccaroni. Auf die Frage nach den vielen neuen Spielern angesprochen antwortet Zelli: "Ja, wir haben viele neue Spieler und eine neue Führung. Die Ostschweiz freut sich auf diese Saison."

Grünweisse Ecke: Zum ersten Meisterschaftsspiel ist eine beachtliche Gruppe von Fans nach Basel gereist:

Das Spiel im Liveticker nachlesen: