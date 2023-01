FC St.Gallen Viele personelle Ungewissheiten vor dem Spiel gegen Zürich, aber sicher ist: Lukas Görtler würde keinen Penalty schiessen Die Ostschweizer treffen am Sonntag auf Tabellenschlusslicht Zürich. FCSG-Trainer Peter Zeidler weiss noch nicht genau, welche Spieler einsatzbereit sein werden. Und wer von den Neuen im Kader steht.

Fokussiert im Training, fokussiert für das Spiel gegen den FC Zürich: Trainer Peter Zeidler Bild: Carsten Harz/Freshfocus

Nach dem 1:1 gegen Basel vor einer Woche tritt der FC St.Gallen im zweiten Meisterschaftsspiel nach der Winterpause am Sonntag beim Tabellenletzten Zürich an. Trainer Peter Zeidler warnt vor dem Gegner und sagt, dass das immer noch der aktuelle Schweizer Meister sei, und: «Wir fahren dahin und wollen wieder ein grosses Spiel zeigen.»

Wer genau den Teambus am Sonntag (Spielbeginn im Letzigrund ist um 16.30 Uhr) besteigen wird, ist noch ungewiss. Die Neuzugänge Willem Geubbels und Leon Dajaku sind einsatzbereit und spielberechtigt, wenngleich hinter ihrem physischen Zustand noch Fragezeichen zu setzen sind. Auch die Automatismen müssen sie zuerst verinnerlichen. Doch zumindest einer der beiden Offensivkräfte dürfte dem Kader angehören. «Sie erweitern in jedem Fall unsere Möglichkeiten im Offensivbereich», sagt Zeidler an der Pressekonferenz. Das Duo habe bislang einen guten Eindruck hinterlassen.

Weiterhin viele Abwesende – Görtler verzichtet

Gewiss nicht dabeisein werden weiterhin Julian von Moos, Emmanuel Latte Lath, Patrick Sutter, Randy Schneider und Fabian Schubert. Auch hinter einem Einsatz von Isaac Schmidt gibt es grosse Fragezeichen. Zeidler hob mehrmals den Mahnfinger, weil seine Spieler lernen müssten, sich Zeit für die Rückkehr zu lassen. Manch ein St.Galler wie Schneider hat diese laut Trainer zu früh und zu stark forciert.

Zeidler sagte ebenfalls, man habe das Elfmeterschiessen im Training geübt. Das wurde nötig , nachdem Lukas Görtler vom Penaltypunkt am Basler Goalie Marwin Hitz gescheitert und es deshalb gegen die Mannschaft von Trainer Alex Frei beim 1:1 geblieben war. Auch weil von zwölf Schützen im Training deren elf trafen, kam vom St.Galler Captain der Vorschlag, gegen Zürich nicht vom Elfmeterpunkt anzutreten. Falls es diese Möglichkeit überhaupt geben sollte.

Eine Randbemerkung liess sich Zeidler überdies entlocken: Er rechnet mit keinen Bewegungen mehr auf dem Transfermarkt.