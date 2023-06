FC St.Gallen Salzburg oder Gladbach? Leonidas Stergiou soll im Fokus dieser beiden Klubs stehen Der Innenverteidiger des FC St.Gallen hat seinen Wechselwunsch längst kundgetan. Nun gibt es offenbar zwei Interessenten aus dem deutschsprachigen Raum.

Leonidas Stergiou ist seit 2019 ein FCSG-Dauerbrenner. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

153 Pflichtspiele hat er für den FC St.Gallen absolviert. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass für Leonidas Stergiou zumindest in den nächsten Jahren kein 154. dazukommen wird und das Eigengewächs die Ostschweizer im Sommer verlässt. Ohnehin gilt: Will der FC St.Gallen mit Stergiou noch etwas verdienen, muss der Innenverteidiger bei einer verbleibenden Vertragsdauer von einem Jahr jetzt weiterziehen – oder spätestens im Winter.

Stergiou hat seinen Wechselwunsch längst kundgetan, Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit dem FC St.Gallen gibt es jedenfalls keine. Da passt es, dass laut verschiedenen Portalen RB Salzburg am 21-Jährigen interessiert sein soll. Und ebenfalls Mönchengladbach, das neu von Gerardo Seoane trainiert wird. Das Ganze könnte man durchaus als kleines Déjà-vu bezeichnen: Es sind exakt jene Vereine, die bereits 2020 schon einmal ihr loses Interesse an Stergiou signalisiert hatten. Der Spieler selbst befindet sich derzeit mit der Schweiz mitten in der Vorbereitung für die bevorstehende U21-EM.

Fällt die ganze Innenverteidigung weg?

Der FC St.Gallen muss sich in der Innenverteidigung wohl neu orientieren, auch deshalb würde der Abgang von Stergious Partner Matej Maglica doppelt schwerwiegen. Der 24-Jährige ist vergangene Woche laut «Kicker» auf der Geschäftsstelle in Stuttgart gesichtet worden, bevor er zur U23 Kroatiens stiess und eine Halbzeit lang einen Test gegen Katar (1:0) bestritt.

Matej Maglica in Aktion. Martin Meienberger / freshfocus

Der Bundesligaklub hat ein Rückkaufsrecht für Maglica für den Betrag von 400'000 bis 450'000 Franken. Die Summe wirkt auch deshalb ziemlich tief, weil die Schwaben damals dem FC St.Gallen entgegengekommen sind, als dieser Maglica nach einer halbjährigen Leihe im Sommer 2022 definitiv für zwei Jahre verpflichtete.