FC St.Gallen Rüfli verlässt den FCSG – dafür soll Cabral zu den Ostschweizern kommen Verteidiger Euclides Cabral steht offenbar vor einem Wechsel von den Grasshoppers zum FC St.Gallen. Derweil geben die Ostschweizer bekannt, dass Vincent Rüfli per sofort in die Challenge League geht.

Euclides Cabral Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Verteidiger Rüfli schliesst sich bis zum Ende der Saison leihweise dem FC Stade Lausanne-Ouchy aus der Challenge League an, wie der FC St.Gallen via Soziale Medien bekanntgab. Sein Vertrag in der Ostschweiz läuft im Sommer aus. Der 32-Jährige stiess im Juni 2019 vom Ligue-2-Verein FC Paris zu den St.Gallern und kam in 24 Meisterschafts- und zwei Cupspielen zum Einsatz.

Rüfli konnte sowohl auf der linken als auch auf der rechten Abwehrposition eingesetzt werden, manchmal spielte er sogar im defensiven Mittelfeld, wenn es galt, ein Resultat zu sichern. Allerdings standen ihm meist andere Spieler wie anfänglich Silvan Hefti und Miro Muheim und dann in dieser Saison Alessandro Kräuchi vor der Sonne. Offenbar suchte Rüfli nun ein Engagement, bei dem er mehr Einsatzzeit erhält.

Nun könnte mit Euclides Cabral ein neuer Rechtsverteidiger nach St.Gallen wechseln. Die Grasshoppers vermeldeten via Tweet, dass der 22-jährige Portugiese in die Ostschweiz wechselt. Kurz daraufhin löschten die Zürcher den Tweet zwar wieder, womöglich gingen sie mit der Meldung zu früh raus.

Update folgt...