FC St.Gallen: Überraschende Rochade auf der Position des technischen Leiters von Future Champs Ostschweiz Das Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz FCO bekommt auf seinem wichtigsten Posten mit dem erst 28-jährigen Mario Gilli eine neue starke Figur.

Mario Gilli wird künftig der starke Mann von Future Champs Ostschweiz. Bild: PD

Christian Maier fungierte seit Mai 2018 als technischer Leiter von FCO, nun wird er schrittweise und eher überraschend von seinem Posten zurücktreten und gleichzeitig seinen Nachfolger Mario Gilli einarbeiten. Gilli seinerseits wirkte bisher als Stützpunktleiter für den Nachwuchs des FC St.Gallen sowie als Trainer der U14.

Christian Maier. Bild: PD

Weil Gilli allerdings die erforderlichen Diplome für seine neue Funktion zuerst noch erwerben muss, wird Maier seinen Nachfolger in der kommenden Saison betreuen und einarbeiten. Wie der FC St.Gallen vermeldet, wird Maier im Anschluss für Future Champs Ostschweiz in anderen Funktionen tätig sein.

«Future Champs Ostschweiz hat sich in der Vergangenheit stetig weiterentwickelt und die jüngsten Früchte der erfolgreichen Arbeit sind geerntet worden. Spieler wie Leonidas Stergiou, Betim Fazliji oder Tim Staubli zeigen eindrücklich auf, dass von der Basis bis an die Spitze gut und im Sinne des Nachwuchses gearbeitet wird, und ich bin stolz, einen Teil dazu beigetragen zu haben. Ich freue mich, den Übergang zu Mario Gilli begleiten und mich auch im Anschluss bei FCO einbringen zu können», sagt Maier in einem offiziellen Statement.