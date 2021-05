FC St.Gallen Peter Zeidler ein Trainer für Bremen? Die deutschen Medien bejahen Wieder einmal brodelt es in der Gerüchteküche: St.Gallens Chefcoach Zeidler soll ein Kandidat bei Werder Bremen sein. Aber hat er seine Mission in der Ostschweiz schon beendet? Oder ist etwas in ihm nach der Cupfinalniederlage gar zerbrochen?

St.Gallens Trainer Peter Zeidler. Will ihn Werder Bremen? Bild: Peter Schneider/KEYSTONE

Die Saison ist zu Ende, für die allermeisten Klubs zumindest. Damit beginnt die Phase, in der es auf dem Spielermarkt rumort. Natürlich werden auch Trainerköpfe am Verhandlungstisch gehandelt, wenn es um die Planung der kommenden Spielzeit geht, die es zu optimieren gilt. Ebendies ist nun laut mehreren deutschen Medien im Norden Deutschlands mit St.Gallens Peter Zeidler geschehen, wo Werder Bremen händeringend einen neuen Taktgeber sucht für den sofortigen Wiederaufstieg, der schwierig genug werden dürfte.

1980 stiegen die Werderaner erstmals aus der 1. Bundesliga ab, ein Jahr später sofort wieder auf. In dieser Saison mussten sie zum zweiten Mal in den sauren Apfel beissen, entliessen nach schwachen Leistungen kurz vor dem Saisonende Florian Kohfeldt, und auch die für kurze Zeit zurückgeholte Werder-Trainerlegende Thomas Schaaf konnte den Fall nicht verhindern.

Zeidlers Kampfansage an den Schweizer Fussball

Für die Rückkehr ins Oberhaus ist die Klubführung offenbar im FC St.Gallen bei Zeidler gelandet. Der Deutsche wäre natürlich ein Kenner des Fussballs seiner Heimat, wahrscheinlich hätte das Projekt einen gewissen Reiz. Aber Zeidler war es auch, der nach dem verlorenen Cupfinal gesagt hat:

«Wir holen mit dem FC St.Gallen dann den Cup, wenn es wieder Zuschauer hat.»

Das ist als Kampfansage an den Schweizer Fussball zu verstehen, und damit auch so zu interpretieren, dass er seine Arbeit im Osten der Schweiz nicht als beendet ansieht – was Wunder, hat er einen Vertrag bis 2025. Was aber niemand weiss, weil Zeidler derzeit nicht zu erreichen ist: Was die Niederlage gegen Luzern ausgelöst hat, ob allenfalls etwas in ihm zerbrochen ist, etwas, das für Aussenstehende kaum zu erklären ist.

Wie auch immer, vorerst handelt es sich bei Zeidler um Gerüchte (wie früher Basel oder Stuttgart). Zumal die Bremer auch Kiels Erfolgscoach Ole Werner auf dem Radar haben, der dann wohl Topkandidat ist, falls er mit Kiel in der Bundesliga-Relegation gegen Köln (Hinspiel 1:0) noch scheitert.