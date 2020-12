FC St.gallen Mit Schub ins Auswärtsspiel gegen die «Knacknuss» Lausanne Für den FC St.Gallen hat das Mammutprogramm bis zu den Feiertagen eben erst begonnen mit dem Sieg gegen Zürich. Am Sonntag wartet nun auswärts Lausanne. Kwadwo Duah ist fraglich.

Am 22. November war es eine enge Angelegenheit zwischen St.Gallen und Lausanne. Das Spiel im Kybunpark endete 2:2. Bild:Claudio Thoma/Freshfocus

In Zürich gelang Trainer Peter Zeidler mit seiner Mannschaft unter der Woche die bestmögliche Antwort auf die Resultatkrise, die sich in den 66 Tagen seit dem Vollerfolg gegen Servette mit fünf sieglosen Spielen in Serie eingeschlichen hatte. Nun folgt am Sonntag die Begegnung in Lausanne in dessen neuem Stadion mit dem ungeliebten Kunstrasen, auf den man sich dosiert vorbereitet hat.

Das letzte Aufeinandertreffen datiert erst vom 22. November, das 2:2 nach 0:2-Rückstand war gute Unterhaltung – die Partie hätte auf beide Seiten kippen können. Drei Wochen später kann Zeidler bis auf die Langzeitverletzten aus dem Vollen schöpfen, Miro Muheim wird also wieder links verteidigen; unsicher ist einzig der Einsatz Kwadwo Duahs, der schon gegen Zürich fehlte. Der treffsicherste St.Galler hatte Kontakt mit einem Covid-19-Patienten, ist negativ getestet und derzeit in Isolation. Der Kanton gibt ihm grünes Licht, sobald dies möglich ist.

Der FC St.Gallen ist wieder im Fussballtunnel

Der FC St.Gallen sei nun wieder richtig drin im Fussballtunnel nach all den Coronainfektionen und Quarantänen, sagt Zeidler, der weiss, dass in Zürich beim 2:1 der Wille seines Teams den fehlenden Rhythmus wettgemacht hat, vor allem in der zweiten Halbzeit.

«Konditionell sollte es nun länger reichen. In Topform sind wir noch nicht, aber mit der Zeit holen wir den Trainingsrückstand auf.»

Der Coach sieht Lausanne als «Knacknuss», der Anspruch müsse dennoch sein, mindestens einen Punkt zu holen. «Wir haben jetzt Schub», sagt er.