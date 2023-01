FC St.Gallen Latte Lath fällt länger aus – der FCSG vor dem letzten Testspiel gegen Altach: Mit Julian von Moos gegen Miroslav Klose? Emmanuel Latte Lath wird dem FC St.Gallen länger fehlen. Umso mehr hofft Trainer Peter Zeidler auf die Rückkehr von Julian von Moos.

Sorgen bei Trainer Peter Zeidler: Emmanuel Latte Lath dürfte länger ausfallen. Claudio Thoma / freshfocus

Das letzte ist immer das wichtigste Testspiel. Eine Floskel, gewiss. Aber im Sommer wie im Winter geht es darum, nach einer Phase der Vorbereitung mit gutem Gefühl den Meisterschaftsbetrieb zu starten. Oder, wie der FC St.Gallen morgen in einer Woche daheim gegen Basel, wieder aufzunehmen.

Trainer Peter Zeidler dürfte also am Sonntag ab 14 Uhr im Kybunpark gegen Altach – offen ist Sektor C, das Testspiel ist gratis – darin bestrebt sein, ein positives Resultat mit in die letzte Vorbereitungswoche zu nehmen. Der Gegner ist Drittletzter in der österreichischen Bundesliga, mit Miroslav Klose steht der Hochkaräter an der Seitenlinie, und Zeidler sagt:

«Er ist immer noch WM-Rekordtorschütze und allein schon deshalb etwas Besonderes.»

Altach-Trainer Miroslav Klose. Martin Meienberger / freshfocus

Für Klose sind die Vorarlberger die erste Station als Cheftrainer, und der St.Galler Trainer hat einmal in einem Interview betont, wie sehr es ihn beeindrucke, dass der einstige Nationalstürmer Deutschlands diesen neuen Beruf von der Pike auf lernen wolle. Nach einem ganz miserablen Start schaffte es Klose denn auch, sein Team zu stabilisieren.

Schneider uns Sutter weiterhin verletzt

Zeidler steht der zuletzt angeschlagene Alessandro Kräuchi zur Verfügung. Randy Schneider (Innenbanddehnung Knie) wie Patrick Sutter (Bänderriss Sprunggelenk) aber fehlen weiterhin. «Bestreitet Julian von Moos das Abschlusstraining hoffentlich beschwerdefrei, ist an seinen Einsatz zu denken», sagt der Trainer. Die Rückkehr des Stürmers ist umso wichtiger, weil Emmanuel Latte Lath ein paar Wochen ausfallen wird. Ein am Freitag erfolgtes MRT offenbarte tatsächliche grössere Probleme im Adduktorenbereich.

Auf fcsg.tv und tagblatt.ch wird das Testspiel übertragen.