FC St.Gallen Eine Treueschwur als Ansage: Zeidlers Vertragsverlängerung beim FC St.Gallen ist ein Signal an die Konkurrenz – und für ihn selbst Peter Zeidler hat seinen bis 2025 laufenden Vertrag beim FC St.Gallen vorzeitig bis 2027 verlängert. Man muss kein Hellseher sein, um zu prophezeien: In Bälde wird mit Sportchef Alain Sutter selbiges passieren. Christian Brägger

Peter Zeidler hat gut lachen: Sein Vertrag dauert neu bis Sommer 2027. Bild: Reto Martin

Der FC St. Gallen hat es wieder getan. Und abermals den Kontrakt mit seinem Trainer Peter Zeidler vorzeitig verlängert, bis Sommer 2027 dauert nun das neue Vertragswerk. Eine wirkliche Überraschung ist das nicht. Man muss kein Hellseher sein, dass in Bälde mit Sportchef Alain Sutter selbiges passieren wird.

Weitere viereinhalb Jahre mit Zeidler also. Seit Sommer 2018 ist er da. Das sind Annäherungen an jene Dimensionen, die man aus Freiburg (früher Finke, heute Streich) kennt, oder einst aus Auxerre (Roux). Vor allem sind das Treueschwüre, die vorzugsweise in Klubs vorkommen, in denen Ruhe und Harmonie herrscht, und in denen man mit der geleisteten Arbeit grossmehrheitlich zufrieden ist.

Das gilt für den FC St.Gallen im Besonderen, der im Schweizer Fussball ein Vorzeigeklub geworden ist und ein Verein, der sein Ding durchzieht – komme, was wolle.

Somit ist diese Vertragsverlängerung eine sportliche Ansage an die Konkurrenz. Und an den Coach selbst, sollte es weiterhin wie bisher im Halbjahrestakt Umgarnungen anderer Klubs geben, vor allem aus Deutschland.

Zeidler hat ein grünweisses Herz. Er ist fassbar, ein Mann fürs Volk und die Region – und auf eine gewisse Weise der Star des FC St. Gallen. Selbst wenn er es in Abrede stellt, etwas Sicherheitsdenken ist bei diesem Rentenvertrag dabei. Die Kehrseite der Medaille in diesem Geschäft mit Entlassungen hat er ja schon gesehen, in der Ostschweiz indes ist er unentlassbar.

Kritische Stimmen wenden ein, es könnte mit den Jahren zu Abnützungserscheinungen kommen. Aber Zeidler ist trotz seiner 60 Jahre feurig wie ein 20-Jähriger, und er ist beseelt davon, Erfolg zu haben. Diesem ordnet er alles unter und lebt entsprechend asketisch; ausser beim Kuchen, da macht er eine Ausnahme.