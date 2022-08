Testspiel FC St.Gallen beim 4:2 gegen den Stadtrivalen Brühl gefordert Es ist ein Fussballabend, wie er sein soll im Paul-Grüninger-Stadion. Doch man fragt sich, warum es den Stadtmatch nicht öfters gibt.

Brühls-Torhüter Alban Berisha gegen St.Gallens Chadrac Akolo. Bild: Marc Schumacher/freshfocus

«Im schönsten Stadion der Stadt» begrüsst der Speaker des SC Brühl die 1820 Zuschauer zum Stadtmatch. Das Paul-Grüninger-Stadion in Konkurrenz zum Kybunpark oder dem Espenmoos stellen? Ein bisschen Anheizen müsse sein, ein Spässchen sowieso, sagt der in seinem Kabäuschen schwitzende Mann. Und eigentlich zeigt das ja nur, dass es etwas Besonderes ist, wenn die Brühler gegen den «grossen Bruder» aus der Super League antreten.

Entsprechend nehmen sie sich einiges vor, da kommt nicht ungelegen, dass St.Gallen-Trainer Peter Zeidler mit der zweiten Garde den Cupmatch vom kommenden Wochenende gegen den FC Rorschach-Goldach simuliert. So erhalten Akteure wie der vor kurzem verpflichtete, debütierende Albert Vallci Einsatzzeit. Oder Alessandro Kräuchi und David Jacovic. Es geht um die Spielpraxis.

Der St.Galler Isaac Schmidt (links) im Zweikampf. Bild: Marc Schumacher/freshfocus

Brühl legt sofort vor

Das Heimteam beginnt engagiert und couragiert, und bereits nach zwei Minuten trifft Claudio Holenstein für den Leader der Promotion League im Anschluss eines Eckballs. Das lassen sich die Gäste selbstredend nicht gefallen, mittels Freistoss gleicht Jérémy Guillemenot das Skore bald aus. Minuten später kommt es zur fast schon in jeder Partie obligaten Guillemenot-Szene, bei der es heisst: Schwalbe oder Penalty? Der Schiedsrichter zeigt dem Westschweizer die gelbe Karte. Ob das korrekt war?

Doch der Stürmer ist trotzdem gut drauf an diesem Abend, was kaum besser sichtbar sein könnte, als er sich mit Chadrac Akolo wunderbar durch die Abwehrreihen der Brühler kombiniert: und nach knapp 30 Minuten sein zweites Tor erzielt. Es gilt ja auch, Zeidler eine Empfehlung für die Stammformation abzugeben. Und das tut Guillemenot.

Ein Eigentor von Kräuchi

Dass diese Formation des FC St.Gallen aber nicht so eingespielt ist und sein kann, zeigt sich in keiner Szene mehr wie in der 37.Minute, als Kräuchi nach einem weiten Ball mit einem Lob per Kopf seinen weit aufgerückten Goalie Lukas Watkowiak übertölpelt. Für beste, wenn auch etwas fehlerhafte Unterhaltung ist also gesorgt.

Doppeltorschützen unter sich: St.Gallens Jérémy Guillemenot und Alessio Besio. Bild: Marc Schumacher/freshfocus

So soll es in der zweiten Halbzeit auch weitergehen, in der wieder die Mannschaft von Trainer Denis Sonderegger besser aus den Startlöchern kommt. Doch dann ist es Alessio Besio, der trocken und wuchtig mit dem 3:2 für den FC St.Gallen das Spiel in die erwartete Bahn lenkt. Weil der Ex-St.Galler Angelo Campos in der Schlussphase zum zweiten Mal nur den Pfosten trifft und Besio nochmals das Tor, gibt es am Ende ein erarbeitetes 4:2 für den Zweiten der Super League.

Zeidler zufrieden mit dem Test

Im Nachgang, als viele Kinder auf Autogrammjagd sind, sagt Zeidler:

«Brühl hat uns gefordert, war aggressiv – ein guter Test.»

Diese Frage bleibt: Warum gibt es den früher traditionellen Stadtmatch, der zuletzt viel zu selten stattfand, institutionalisiert nicht jedes Jahr?

Telegramm

Brühl – St.Gallen 2:4 (2:2)

Paul-Grüninger-Stadion – 1820 Zuschauer – Sr. Gianforte.

Tore: 2. Hollenstein 1:0. 13. Guillemenot 1:1. 28.Guillemenot 1:2. 37. Eigentor Kräuchi 2:2. 58.Besio 2:3. 85. Besio 2:4.

St.Gallen: Watkowiak (46.Dumrath); Kräuchi, Vallci, Maglica (46.Stergiou), Schmidt; Karlen (77.Spari), Jacovic, Schneider (61.Münst); Besio, Akolo (46.Guidotti), Guillemenot (61.Figueiredo).

Bemerkungen: 43. Pfostenschuss Akolo. 50. Pfostenschuss Campos. 79. Pfostenschuss Campos. – Kempter, Zigi, Stillhart, Schubert, Quintillà, von Moos, Görtler, Guindo, Latte Lath, Sutter und Witzig nicht im Aufgebot.