Fanzone «Wenn es so weiter geht, sind wir bald in der Barrage»: Nach der Niederlage gegen YB beginnt bei den FCSG-Fans das Bangen um den Ligaerhalt Elf Spiele ohne Sieg. Und auch gegen Meister YB gelingt dem FC St.Gallen kein Befreiungsschlag – stattdessen resultiert eine 0:2-Niederlage. Es scheint der Moment gekommen, an dem sich das Fanlager spaltet: in Optimisten und Realisten. Die einen sind zuversichtlich, dass der FCSG in den letzten vier Spielen das Ruder herumreissen kann und den Ligaerhalt schafft. Die anderen sehen die Espen bereits in der Barrage.

Livia Huber (27), Arnegg: «Das Glück fehlt»

Livia Huber, Arnegg. Bild: Diego Müggler

«Dem FCSG fehlt aktuell einfach das Glück. Die Mannschaft befindet sich in einer Abwärtsspirale, aus der sie nicht wieder rauskommt. Doch trotz des Formtiefs pilgerten einmal mehr viele Fans ins Stadion und standen treu hinter ihrem FC St.Gallen. Schliesslich ist der FCSG unser Verein, auch in schlechten Zeiten! Nun hoffe ich auf zwei gute letzte Heimspiele mit viele Toren. Auch wenn realistisch gesehen Europa nicht mehr erreichbar ist, ist es wichtig, die Saison gut abzuschliessen und nicht doch noch in die Barrage zu müssen.

Heute war ich mit der ersten Halbzeit zufrieden. Dann kam der Handspenalty – irgendwie immer das Gleiche. Der Schiedsrichter wird sagen, dass er den geben muss. Doppelt bitter ist, dass dann genau Itten den Elfmeter verwandelt hat.»

Martin Frei (62), Bischofszell: «Es ist wie verhext»

Martin Frei, Bischofszell. Bild: Diego Müggler

«Die Young Boys haben heute den Sieg verdient. Sie traten als Mannschaft geschlossener und agiler auf und spielten überlegt nach vorne. Der FCSG dagegen schaffte es bis zum 16er, erarbeitete sich Chancen, schloss dann aber nicht kaltschnäuzig ab. So kamen die Bälle nicht aufs Tor und der Goalie hatte kaum etwas zu tun.

Sicher verspürte die Mannschaft Druck, dass sie heute, nach dieser langen Negativserie, gewinnen muss. Doch es ist wie verhext: Wenn es nicht läuft, dann läuft's nicht. Das Spiel war eine Weile lang ausgeglichen, die St.Galler spielten gut, brachten den Ball aber nicht ins Tor. Nach dem 0:1 hatten die Espen dann zu wenige Ideen. Man muss aber auch sagen: YB ist einfach ein bisschen besser als die anderen Teams.»

Basil Strässli (26), Speicher: «Momentum kippte»

Basil Strässli, Speicher. Bild: Diego Müggler

«Heute wäre ein Unentschieden oder ein Sieg drinnen gelegen. Die Espen haben sich gute Chancen herausgespielt, konnten sie aber nicht verwerten. Schliesslich fiel das 0:1, die Partie kippte und nach dem 0:2 war das Spiel für den FCSG sehr schwierig. Wäre das erste Tor auf der anderen Seite gefallen, hätte das ganze Spiel anders ausgesehen. Allerdings war es geil, dass Schubi ausgerechnet gegen YB zurückkehren konnte.

Es ist schade, haben wir uns die Europaplätze verspielt. Ich denke aber nicht, dass wir noch in den Abstiegskampf kommen werden. Nun gilt es, die letzten Heimspiele zu gewinnen und die Saison mit einem guten Gefühl abzuschliessen. Das wäre auch für die kommende Saison wichtig. Darum: Hopp San Gallä!»

Yestin Koller (21), Arnegg: «Bald in der Barrage»

Yestin Koller, Arnegg. Bild: Diego Müggler

«Von Moos und Schubi zeigten einmal mehr, dass sie zwei wirklich tolle Spieler sind. Trotzdem muss man sagen: Der Berner Sieg ist verdient. YB spielte schlicht stärker. Das Hauptproblem sehe ich bei der FCSG-Verteidigung: Sie machte Fehler, die so nicht passieren dürfen, und sie liess zu viel zu. So kam es auch zu diesem dummen Penalty zum 0:1. Zusätzlich herrschte vorne Flaute. Wenn es so weiter geht, sind wir bald in der Barrage. Ich denke zwar nicht, dass es so weit kommen wird, aber wer weiss. An einen guten, erfreulichen Saisonabschluss glaube ich nicht mehr wirklich.

Aber trotzdem war die Atmosphäre im Block wie immer einfach geil! Dort ist es auch egal, ob wir gewinnen oder verlieren – die Stimmung ist sowieso top!»

Clemens Forrer (46), Zuckenriet: «Hoffentlich sicherer Ligaerhalt»

Clemens Forrer, Zuckenriet. Bild: Diego Müggler

«Geubbels überraschte mich heute. Ich habe von ihm weniger erwartet. Speziell die langen Bälle in die Spitze erwiesen sich als gefährliche St.Galler Waffe. Leider brachten die St.Galler Stürmer ihre Abschlüsse dann kaum aufs Tor. Doch das Toreschiessen ist bekanntlich das Schwierigste im Fussball. Hinten spielten die Espen stabil.

Im Grossen und Ganzen ist das Resultat trotzdem mehr als fair. YB ist vor allem physisch besser gewesen. Das konnte auch Zeidlers Schachzug, Vallci von Beginn weg zu bringen, nicht ausgleichen. Nun haben wir 37 Punkte auf dem Konto. Das reicht hoffentlich für den sicheren Ligaerhalt – ansonsten gibt es am Pfingstmontag ein Saisonfinale zuhause gegen Sion.»