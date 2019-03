Es ist wie verhext: Mit Luzern – und mit der Konstanz Für den FC St. Gallen gibt es in Luzern mit dem 0:3 die nächste Enttäuschung. In jeder Beziehung sind die Zentralschweizer besser. Dabei wollten die Ostschweizer diesen Mythos und ihren Zickzackkurs begraben. Christian Brägger

Vielleicht gibt es ihn doch, den bösen Geist von Luzern. Und wenn nicht, dann müsste man ihn erfinden. Denn es ist nicht zu erklären, weshalb der FC St. Gallen gegen die Zentralschweizer seit acht Spielen auf keinen grünen Zweig kommt. Weshalb er gegen diesen Widersacher die gewohnte Leistung oft nicht abrufen kann. Dieser böse Geist lieferte wenigstens einen Anhaltspunkt, wo das Problem liegen könnte.

Tranquillo Barnetta: Note 3,5. Kommt für Koch (59.). Kann für einmal keine Impulse geben. Leonidas Stergiou: Note 3,5. Anfänglich zweikampfstark, wird dann schwächer. Beim 0:1 fehlt die Verständigung mit Quintillà. Beim 0:3 lässt ihn Eleke stehen. Jérémy Guillemenot: Note 3. Hat einen schweren Stand und nicht eine einzige Aktion. Simone Rapp: Note 3,5. Kommt für Guillemenot (59.). Auch Rapp hat keine Aktionen. Vincent Sierro: Note 3. Rettet einmal vor der Pause. Aber das ist nicht der Sierro, den man kennt und sehen will. Andreas Wittwer: Note 4. Alles wie gehabt. Wittwer spielt, und er spielt passabel. In der Offensive tritt er weniger in Erscheinung als auch schon. Victor Ruiz Abril: Note -. Kommt in den Schlussminuten. Zu kurz für eine Bewertung. Silvan Hefti: Note 2,5. Es ist nicht sein Tag. Verliert beim 0:1 vor der Pause das Kopfballduell gegen Schürpf. Vor dem 0:2 vertändelt er im Zweikampf mit Eleke den Ball. Beim 0:3 ist der Captain ebenfalls in der Statistenrolle. Schwamm drüber! Dereck Kutesa: Note 3,5. Einige gute Ansätze, aber dann taucht er wieder völlig ab. Axel Bakayoko: Note 4. Fühlt sich im Sturm viel wohler. Gut sichtbar, als er in den letzten 30 Minuten verteidigen muss. Daniel Lopar: Note 4. Vertritt den gesperrten Stojanovic. Lopar agiert solide bei seinem zweiten Saisoneinsatz. Hält, was er halten kann. Aber nicht mehr Philippe Koch: Note 3,5. Koch spielt – die Überraschung vor der Partie. Bis zur Auswechslung (60.) macht er es ordentlich. Majeed Ashimeru: Note 4,5. Noch der beste St. Galler. Sein Abschluss (12.) streift den Pfosten. Offensiv oft in Bewegung, wirblig. Baut mit der Zeit ab. Jordi Quintillà: Note 3,5. Grundsätzlich solide, aber es fehlen die Ideen. Am Ursprung des 0:1 agiert er zu wenig resolut. 14 Bilder Ashimeru der Beste, Hefti der Schlechteste: Die Noten der FCSG-Spieler gegen den FC Sion

Peter Zeidler wollte nach diesem diskussionslosen 0:3 nicht auf die Thematik um die rekordverdächtige Serie von acht punktelosen Spielen gegen Luzern eingehen. Da sich, je mehr man darüber rede, etwas tatsächlich in den Köpfen der Spieler festsetzen könne. Etwas, das derzeit nicht existiere. Der St. Galler Trainer spürte eine grosse Leere, er war enttäuscht über die Niederlage, an der er keine zwei Sichtweisen zuliess. Zu deutlich war das Verdikt, zu schwach der Auftritt seines Teams. Der erhoffte Schritt nach vorne zu mehr Konstanz wurde also eher zum Schritt zurück, nicht nur in der Tabelle, wo St. Gallen nun Fünfter ist.

Natürlich nahmen die Luzerner im eigenen Haus vor knapp 9000 Zuschauern den Schwung und das Selbstvertrauen aus dem Cupviertelfinal vom vergangenen Mittwoch gegen die Young Boys mit. Wer den Meister 4:0 besiegt, muss St. Gallen nicht fürchten.

Unter Druck: St. Gallens 17-jähriger Innenverteidiger Leonidas Stergiou (vorne) gegen den Luzerner Blessing Eleke. (Bild: Martin Meienberger/Freshfocus)

Zwei richtig schlechte Momente

Und dennoch gab es Szenen, in denen die Ostschweizer neben den Mühen gegen das bis dahin schwächste Heimteam der Liga auch Pech bekundeten. Als Majeed Ashimerus Abschluss in der zwölften Minute den Pfosten streifte und die St. Galler im Spiel waren. Vor allem aber, als sie just im dümmsten Moment unmittelbar vor der Pause nach einer Fülle von Fehlern doch noch in Rückstand gerieten. Pascal Schürpf setzte sich im Kopfballduell gegen Silvan Hefti durch und traf unhaltbar an Goalie Daniel Lopar vorbei ins Tor. Zeidler sagte: «Das Gegentor war unser erster richtig schlechter Moment. Es brach uns das Genick. Unser ganzer Plan war dahin.» Der Plan war, mit dem 0:0 in die Pause zu kommen und dann über Konter zu reüssieren, wenn die Luzerner mit dem neuen Trainer Thomas Häberli noch stärker den Erfolg anstreben würden.

Natürlich überdauerte der Energieschub des Führungstreffers die Pause, nur zehn Minuten später musste der FC St. Gallen bereits einem Zweitorerückstand hinterherrennen. Hefti («es war heute nicht mein Nachmittag») hinterliess bei diesem Gegentreffer durch Christian Schneuwly erneut keine gute Figur, als er den Ball an Blessing Eleke verlor, der den formstarken Schürpf lancierte. Zeidler sagte: «Das war unser zweiter richtig schlechter Moment.» Die Einwechslungen Simone Rapps und Tranquillo Barnettas brachten zu schlechter Letzt ebenfalls nichts, zu ideenlos und konfus agierten die St. Galler, die vorne nie zwingend und hinten oft anfällig waren. Vielmehr krönte Eleke seine Leistung vor Spielende mit dem 3:0, und Häberli sagte: «Es ist unglaublich, was mit uns passiert.»

Immerhin, für einen St. Galler war es auch unglaublich, was mit ihm passierte. Für Philippe Koch. Genau vor einem Jahr hatte der rechte Verteidiger auch wegen Verletzungen das letzte Mal gespielt, bis auf vier Ausnahmen mit der U21. Und eigentlich war er ja schon weg, die Clubführung wollte ihn noch im Winter von der Kontingentsliste streichen zu Gunsten einer Neuverpflichtung, die dann aber nie kam. So ist Koch immer noch da, er sagte, er sei selbst etwas überrascht gewesen, dass er für den verletzten Nicolas Lüchinger aufgeboten wurde. «Aber ich bin parat.»

Es gibt Geschichten, die schreibt nur der Fussball – da gehören die achte Niederlage in Folge gegen Luzern und der St. Galler Zickzackkurs dazu.