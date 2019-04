Zum 140. Geburtstag des FC St.Gallen – es ist ruhiger geworden, aber die Zeit drängt

(pl) Der FC St.Gallen freut sich auf sein «Jubiläumsspiel» gegen Luzern. Einen Tag nach dem 140. Geburtstag wird die Partie vom Samstag, die um 19 Uhr angepfiffen wird, vor ausverkauften Rängen stattfinden. Weil der «Espenblock» seit einigen Jahren mehr Sitzplätze aufweist als früher, haben nicht mehr 19500, sondern «nur» noch 18790 Zuschauer Platz. Letztmals war das Stadion im April 2013 gegen Basel ausverkauft.

Luzern aber ist der Angstgegner St.Gallens. In den vergangenen acht Partien setzte es für die Ostschweizer stets eine Niederlage ab. Der letzte Sieg gegen die Zentralschweizer gelang den St.Gallern im August 2016. Eigentlich sei es «verrückt», dem selben Gegner so oft zu unterliegen, sagt Trainer Peter Zeidler. «Vielleicht endet ja die Serie am Samstag. Es wäre ein Traum.» Die Ostschweizer haben nach ihrer Minikrise zuletzt erstmals in dieser Saison dreimal hinter­einander gepunktet – und, was besonders erwähnenswert ist, dreimal in Folge kein Tor erhalten. St.Gallen muss gegen die Zentralschweizer auf den verletzten Alain Wiss verzichten. Ebenfalls noch nicht zum Einsatz kommen dürfte Cedric Itten, der nach seinem Kreuzbandriss wieder voll im Training ist.