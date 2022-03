Über 200'000 Franken FCSG-Aktion für ukrainische Flüchtlingskinder übertrifft Spendenziel – Präsident Hüppi: «Ich bin überwältigt» Es läuft einfach im FC St.Gallen. Seine Spendensammlung schiesst – im positiven Sinn – über das Ziel hinaus. Für die notleidenden ukrainischen Kinder kommen mehr als 200'000 Franken zusammen.

Zusammenstehen und sammeln für die ukrainischen Kinder in Not. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St.Gallen, 19.März 2022)

Der FC St.Gallen spannte die vergangenen fünf Tage mit der zertifizierten Kinderrechtsorganisation «Save the Children» zusammen, mit dem Spendenziel: 187'900 Franken für die notleidenden ukrainischen Kinder zu sammeln, das Gründungsjahr als Referenzgrösse. So etwas hatte es im Verein zuvor nie gegeben, nicht in dieser Wucht.

Die Unterstützungsaktion war gewiss gross angelegt, ungewiss blieb trotz allem Wunschdenken und der Positivität der Kampagne ihr Ausgang. Der Fussballklub gab den Startschuss mit der Einlage eines Sockelbetrags von 30'000 Franken, es sollte die Initialzündung für weit mehr sein, wofür auch der Matchtag gegen Luzern ein Treiber war, ein Sauerstoffspender.

Der Matchtag als Treiber

Und dann kamen in all den Tagen und dem Spiel gegen die Zentralschweizer über 200'000 Franken zusammen, einfach so, weil alle im und um den Klub mithalfen, Fans, Gönner, Spieler, Mitarbeiter. Weil es einfach läuft, wenn es läuft, egal was man macht, wobei der Zweck natürlich gut sein muss, und das war er selbstredend.

Ein Teil des Betrags geht zudem ans Kinderdorf Pestalozzi in Trogen für die Betreuung der Flüchtlinge. Und Präsident Matthias Hüppi sagt voller Stolz: «Die grünweisse Bewegung hilft den Kindern in Not und übertrifft das Spendenziel bei weitem.» Was gefühlt mehr wert ist als ein Heimsieg. Gerade mit dem Blick auf die gelebte Solidarität im Sog des Vereins.

Bereits der Rampenverkauf der Fanartikel am Nachmittag war ein Erfolg, die Heimbegegnung gegen Luzern vor 17'848 Fans sowieso, dieses 3:2 nach 0:2, schon da soll das Spendenziel erreicht worden sein. Und die Zuschauer waren vermutlich ein bisschen beseelt von den prickelnden Vorgängen auf dem Rasen, und spendeten ihrer Laune entsprechend. Im Nachgang der Partie gab es im Salon des Kybunpark, in dem es dem Vernehmen nach nicht wie im Western, aber wie an einem Bazar zu- und herging, unter der Moderation von Präsident Hüppi weitere Versteigerungen.

Versteigerungen des Matchballs bringt über 2000 Franken

Die speziell für das Sion-Heimspiel aus recyceltem Polyester hergestellten Trikots von Lawrence Zigi (er trug ein bordeauxrotes, die anderen waren schwarz), von Jordi Quintillà und Fabian Schubert gingen für über 1000 Franken quasi über den Ladentisch. Der Matchball, der nach den Treffern von Schmidt, Görtler und Duah dreimal in Marius Müllers Luzerner Tor gelegen hatte, für über 2000 Franken – natürlich alles zu Gunsten der Spendenaktion.

Es passte alles an diesem «fantastischen» Fussballabend, wie Hüppi ihn nannte. Und auch am Montag zeigte der Präsident grosse Emotionen, er war gerührt, so sehr hatte ihn der Verlauf und letztlich das Resultat der Spendenaktion berührt. Er sagt:

«Ich bin überwältigt. Wie alle bei uns und bei den Fans mitgezogen haben, das ist einfach einmalig.»

Der FCSG reitet also auch fernab des Rasens auf der Erfolgswelle. Mit der Unterstützung des Anhangs scheint es für ihn derzeit keine Grenzen zu geben und er durch nichts zu stoppen. Fast könnte man denken, die Nationalmannschaftspause komme ungelegen. Wobei, es pausieren ja nur die Angeschlagenen und Internationalen. Für St. Gallen selbst geht es mit dem Test am Donnerstag um 15 Uhr zu Hause gegen den FC Dornbirn, zweithöchste österreichische Liga und nahe den Abstiegsplätzen, weiter. Ohne Rambazamba, ohne Zuschauer.