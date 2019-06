«Ein Kapitel schliesst sich»: Vincent Sierro verkündet Abschied vom FCSG St.Gallens Topskorer von vergangener Saison wird nun definitiv nicht mehr für Grünweiss auflaufen. Auf seinem Instagram-Account verabschiedet er sich von seinen Fans. Wo die Reise hingeht, verrät der 23-Jährige hingegen nicht. Tim Naef, Martin Oswald

Mit diesen Worten verabschiedet sich Sierro am Mittwochvormittag vom FC St.Gallen und seinen Anhängern:

«Ein Kapitel schließt sich für mich in St-Gallen. Ich bedanke mich herzlich beim Trainer sowie bei allen Vereinsverantwortlichen und Mitarbeitern für diese schöne Zeit in der Ostschweiz. Ich danke meinen Mitspielern, welche mir von Anfang an geholfen haben. Bei den Fans möchte ich mich für die stets uneingeschränkte Unterstützung bedanken, es war immer schön für Euch zu spielen und ich werde nur gute Erinnerungen von Euch allen behalten!»

Im Umfeld des Clubs wurde bereits angenommen, dass der Mittelfeldspieler in der neuen Saison nicht mehr beim FCSG auflaufen würde. Ob sein weg nun zurück zu seinem Stammverein SC Freiburg führt, bleibt vorerst offen.

Vicent Sierro hatte in der vergangenen Saison eine starke Vorrunde, fiel dann aber in der Rückrunde in ein Formtief. Mit 11 Treffern war er der erfolgreichste Torschütze in der Mannschaft von Peter Zeidler. Derweil hat sich der FC St.Gallen im Mittelfeld mit Moreno Costanzo bereits Ersatz gesichert.