Porträt Ein Hauch «La Masia» im Gründenmoos: FCSG-Spieler Jordi Quintillà plant Nachwuchscamp in St.Gallen und engagiert dafür Trainer des FC Barcelona St.Gallens Fussballer Jordi Quintillà hat in Spanien miterlebt, wie das Coronavirus wütet. Zurück in der Ostschweiz hofft er im Gründenmoos ein Nachwuchscamp für Kinder und Jugendliche durchführen zu können. Angeheuert hat er dafür sogar Nachwuchstrainer des FC Barcelona.

Exklusiv für Abonnenten

Jordi Quintillà hat einst die Nachwuchsakademie des FC Barcelona durchlaufen, ehe er unter Pep Guardiola und neben Spielern wie Lionel Messi oder Xavi gar mit der ersten Mannschaft trainieren durfte. Urs Bucher (St.Gallen, 23. August 2018)

Jordi Quintillà ist immer wieder für eine Überraschung gut – nicht nur auf dem Platz. Nun wagt sich der 26-Jährige auf Neuland. Sollte es die Entwicklung der Coronakrise zulassen, organisiert der spanische Mittelfeldspieler des FC St.Gallen vom 6. bis 10. Juli im Gründenmoos erstmals ein Camp für Kinder und Jugendliche. Die Ankündigung verspricht einiges: Nachwuchstrainer des FC Barcelona leiten während einer Woche die Übungseinheiten in Taktik und Technik, führen Videoanalysen durch und auch Quintillà wird sich beteiligen.

Im Sommer wird also ein Hauch von «La Masia» das Gründenmoos umwehen. «La Masia» ist die Nachwuchsakademie des FC Barcelona, sie zählt weltweit zu den bekanntesten Talentschmieden im Fussball. Auch Quintillà hat sie einst durchlaufen, ehe er unter Pep Guardiola und neben Spielern wie Lionel Messi oder Xavi gar mit der ersten Mannschaft trainieren durfte. Später führte ihn sein Weg nach Korsika, Kansas City und Puerto Rico. 2018 wechselte er nach St.Gallen, wo er noch über einen Vertrag bis 2021 verfügt.

«Das werden keine Ferien sein»

In dieser Saison zählt der Spanier aus Lleida zu den Aufsteigern der Super League, im Mittelfeld des Leaders ist er Denker, Lenker und Torschütze. Im vergangenen Sommer absolvierte Quintillà ein Praktikum in der Nachwuchsabteilung des FC Barcelona, um sein Studium in Sportwissenschaften abzuschliessen. Die Verbindung nach Katalonien ist also nie abgebrochen.

«Unser Nachwuchscamp ist für alle Knaben und Mädchen, die einmal eine Woche lang unter höchst professionellen Bedingungen trainieren möchten. Das werden aber keine Ferien», sagt Quintillà, der die Trainingswoche gemeinsam mit B360Sports und seiner Sportdienstleistungsfirma Jox Sports QL organisiert. Der Katalane befand, St.Gallen sei ein guter Premierenort für dieses Camp.

«Ich bin nun zwei Jahre hier und habe miterlebt, wie gross die Begeisterung für den Fussball in dieser Region ist. Die Leute haben mir sehr geholfen.»

Mittelfeldspieler Jordi Quintillà ist Denker und Lenker des FC St.Gallen. Im vergangenen Sommer absolvierte er ein Praktikum in der Nachwuchsabteilung des FC Barcelona, um sein Studium in Sportwissenschaften abzuschliessen. Bild: Ralph Ribi

Nun sei es an der Zeit, etwas zurückzugeben. Sollte das Camp im Sommer wegen Corona nicht durchgeführt werden können, wird es in den Herbst verlegt. Es steht allen Knaben und Mädchen zwischen den Jahrgängen 2005 und 2010 offen.

Quintillà hatte lange Zeit, um an den Konzepten für sein Projekt zu feilen. Das bis anhin letzte Meisterschaftsspiel bestritt St.Gallen am 23. Februar beim 3:3 gegen die Young Boys. Wenige Tage nach dem Lockdown in der Schweiz reiste der Fussballer zurück in seine Heimat, wo er mit ansehen musste, wie das Coronavirus wütete. Spanien wurde hart getroffen, die Pandemie hat auf der iberischen Halbinsel schon 27000 Todesopfer gefordert.

Quintillà erlebt ein Gefühl von Freiheit

Es wurde eine Ausgangssperre verhängt, die Wohnung durfte nur gerade für Einkäufe verlassen werden. Selbst eine Joggingrunde war nicht erlaubt. Quintillà sagt:

«Glücklicherweise konnte ich mir zu Hause einen kleinen Kraftraum einrichten.»

Vier Wochen harrte er in seiner Wohnung aus, ehe er mit Victor Ruiz und Lorenzo Gonzalez wieder in die Schweiz reisen durfte. Zurück an seinem Arbeitsort «erlebte ich ein neues Gefühl von Freiheit, es war wie im Traum», sagt er. Kaum jemand habe Masken getragen und endlich habe er sich wieder frei bewegen dürfen, am See, im Wald.

Dabei war die Rückreise nicht ohne Probleme verlaufen. Am Flughafen in Barcelona konnte der Fussballer die Arbeitsbewilligung für die Schweiz nicht vorweisen, Quintillà hatte das Dokument in St.Gallen vergessen. Es war acht Uhr morgens, als Teammanager Ramin Pandji dem Spieler aus der Klemme half und ihm die Bewilligung zukommen liess.

Das erstes Training des FC St.Gallen nach dem Lockdown wurde hinter verschlossenen Türen absolviert.

Michel Canonica

Unterdessen ist St.Gallen seit zweieinhalb Wochen wieder im Training. Quintillà sagt:

«Es macht wahnsinnig viel Spass.»

Der Spanier will wieder spielen, «unbedingt». Morgen wird die Swiss Football League entscheiden, ob es bald weitergeht.