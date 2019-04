Ein FCSG-Sieg gegen das Zittern – von Beginn weg war mehr Bewegung im Spiel Mit dem 1:0 in Neuenburg verschafft sich der FC St.Gallen Luft nach unruhigen Tagen. Dereck Kutesa erlöst die Ostschweizer mit seinem Tor – Goalie Dejan Stojanovic hält den Sieg fest. Ralf Streule, Neuenburg

Jubel und Erleichterung beim St.Galler Dereck Kutesa nach seinem Tor gegen Xamax. (Bild: Keystone/Valentin Flauraud)

Wer am Samstagabend ein Gefühl bekommen wollte für die Wichtigkeit dieses Spiels in Neuenburg, brauchte in der Schlussphase nur die Reaktionen neben dem Spielfeld zu beobachten. Präsident Matthias Hüppi hielt nichts mehr auf dem Sitz, als ein Angriff der Neuenburger nach dem anderen aufs St.Galler Tor schwappte. Sein angespanntes Gesicht sprach Bände. Unten standen die Auswechselspieler vor der Bank, Trainer Peter Zeidler schlug nach jedem überstandenen Xamax-Angriff die Hände über dem Kopf zusammen.

Und nach dem Schlusspfiff gab es Umarmungen, die nicht mehr enden wollten.

Tatsächlich: Der FC St.Gallen, der in den vergangenen Tagen immer wieder mit einem möglichen Absturz in Richtung Barrageplatz konfrontiert wurde, übernachtete gestern auf dem vierten Platz. Sollte Thun heute gegen die Young Boys nicht gewinnen, können die Ostschweizer am kommenden Wochenende punktemässig zu den derzeit Drittplatzierten aufschliessen.

Dejan Stojanovic: Note 5,5. Er hält sein Team dank des gehaltenen Penaltys im Spiel. Pariert auch in der Schlussphase stark. Nicolas Lüchinger: Note 4. Kämpferisch ohne Fehl und Tadel. Im Offensivspiel fehlt oft die Ruhe. Verschuldet den Penalty. Leonel Mosevich: Note 4,5. Verteidigt auch in seinem dritten Spiel in Folge sehr solid. Starke Tacklings und Kopfbälle. Milan Vilotic: Note 4,5. Auch er zeigt wiederum eine gute Partie in der Innenverteidigung. Entschärft viele Flanken. Silvan Hefti: Note 5. Vorwärtsdrang schon von Beginn weg. Dennoch auch defensiv stets zur Stelle. Scheint sich als Aussenverteidiger wohl zu fühlen. Musah Nuhu: Note 4,5. Defensiv räumt er vieles ab, ist physisch präsent. Was fehlt, ist die Angriffsauslösung. Vincent Sierro: Note 4. Er hat starke Momente. Er ist aber in seinen Aktionen weit weniger einflussreich wie noch 2018. Majeed Ashimeru: Note 4,5. Ist oft anspielbar, wendig und sehr aktiv. Hat aber seine Durchhänger. Weiterer Assist. Tranquillo Barnetta: Note 4,5. Weniger präsent als gegen GC. Viele Offensivaktionen in der ersten Halbzeit laufen aber über ihn. Axel Bakayoko: Note 4. Zeigt einige starke, schnelle Vorstösse, aber auch Ungenauigkeiten im Passspiel. Will manchmal mit dem Kopf durch die Wand. Yannis Tafer: Note 4. Verpasst vor der Pause eine Grosschance. Einige starke Pässe, prägt das Spiel aber weniger als noch gegen YB. Dereck Kutesa: Note 5. Er kommt nach einer Stunde für Barnetta und trifft kurz darauf. Auch danach mit viel Zug. Simone Rapp: Note 4. Zeigt nach seiner Einwechslung einige Male seine Wasserverdrängung – aber nichts Zwingendes. Leonidas Stergiou: Keine Note. Kommt erst kurz vor Schluss. 14 Bilder Stojanovic der Beste, Sierro der Schlechteste: Die Noten der FCSG-Spieler gegen Xamax

Stojanovic entschärft Nuzzolos Penalty

Den vierten Sieg im vierten Aufeinandertreffen mit Xamax in dieser Saison mussten sich die Ostschweizer aber hart verdienen. Selbst Zeidler sprach später von einem glücklichen Sieg. «Für den ich mich aber nicht entschuldige», fügte er mit einem Lachen an. Schliesslich hatte es zuletzt Spiele gegeben, in denen die Schlüsselmomente den Ausschlag gegen die St.Galler gegeben hatten. Ein Schlüsselmoment war gestern jener nach gut einer Stunde. Nicolas Lüchinger hatte einen Penalty verschuldet, St.Gallen schien auf der Verliererstrasse. Doch Dejan Stojanovic parierte gegen Raphäel Nuzzolo. Und leitete damit eine aufregende Schlussphase ein, in der Joker Dereck Kutesa, von Axel Bakayoko bedient, gefühlt fünf Sekunden Zeit hatte, sich für seinen schönen Treffer aus 20 Metern die Ecke auszusuchen.

Dass es für beide Teams um sehr viel ging, war in der Anfangsphase zu spüren. Was in der ersten Halbzeit aber anders war als am Mittwoch gegen die Grasshoppers, als ebenfalls die Angst regierte: Es war von Beginn weg mehr Bewegung im Spiel.

Die Neuenburger standen zwar mit ihrer Fünfer-Abwehrkette stabil, aber nicht so tief wie die Zürcher. Sie suchten immer wieder das Spiel nach vorne. Räume taten sich dadurch aber nur selten auf. Und war es einmal so, nutzten die Ostschweizer sie viel zu selten.

Xamax dreht in der zweiten Halbzeit auf

Dennoch verschafften sie sich immer mehr Spielanteile, erhöhten den Druck vor allem über die rechte Seite, angetrieben von Tranquillo Barnetta und Silvan Hefti, der auf der Aussenverteidigerposition einen starken Auftritt zeigte. Über die Mitte hingegen kamen zunächst nur wenige Impulse. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass Jordi Quintillà gelbgesperrt fehlte und sein Ersatz im defensiven Mittelfeld, Musah Nuhu, eher physische denn spielerische Präsenz ausstrahlte.

In der zweiten Halbzeit waren es dann plötzlich die Neuenburger, die die bessere Figur machten. Vor der Pause vor allem mit Gegenstössen gefährlich, erhöhten sie nun den Druck. Und in den letzten zehn Minuten, als die St.Galler kurz vor dem Ziel doch noch weiche Knie zu bekommen schienen, waren die Romands deutlich überlegen. In dieser Phase konnte sich Stojanovic weitere Male auszeichnen. So viele Chancen habe sein FC St.Gallen bisher noch nie zulassen müssen, sagte Zeidler später mit etwas heiserer Stimme. Der Abend hat Spuren hinterlassen. Mit neun Punkten Vorsprung auf den Barrageplatz schläft es sich für ihn aber mit Sicherheit um einiges besser als mit deren drei.