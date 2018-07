Beatrice Egli, Seenachtsfest, Open Air und Rock & Blues Nights: Die Ostschweiz war am Wochenende eine Festhütte - alle Bilder

Für jeden Geschmack den passenden Sound gab es am Wochenende beim Konzert von Beatrice Egli in Wildhaus, am Open Air Frauenfeld sowie an den Gossauer Rock & Blues Nights. Am Arboner Seenachtsfest verzückte ein Feuerwerk Tausende. Hier gibt es alle Bilder zu den Grossanlässen.