Egal wie – Hauptsache Leader: Der FC St.Gallen holt sich nach einem Zittersieg gegen Xamax die Tabellenführung zurück Mit viel Glück und dank eines Lawrence Ati Zigi in Höchstform gewinnt der FC St.Gallen bei Xamax 2:1. Und wird damit zum grossen Profiteur der 27. Runde. Die Ostschweizer erspielen sich einen Zwei-Punkte-Vorsprung auf Konkurrent YB und belegen damit erstmals in dieser Saison nicht nur wegen der besseren Tordifferenz die Tabellenspitze.

St.Gallen bejubelt nach einer Stunde das 13. Saisontor von Cedric Itten (Mitte). Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Es gibt sie, die Spiele, von denen man später nicht unbedingt weiss, wie man sie gewonnen hat. Der FC St.Gallen kann an diesem Abend ein Liedchen davon singen, nur schon die Schlussphase mit dem Dauerdruck und den tatsächlich guten Torchancen der Neuenburger spricht Bände.

Letztlich kann den Ostschweizern das Wie und Warum aber egal sein. Weil nur das Was zählt, das da ist: 2:1-Sieg in Neuenburg nach Rückstand.

Und vor allem vor dem letzten Viertel der Super League die Tabellenführung von den Young Boys wieder zurückgeholt – und notabene mit nun zwei Punkten Vorsprung. Da kann es für das neue Tabellenschlusslicht Xamax nur ein schwacher Trost und kein guter Lohn sein, mit einer couragierten Leistung das etablierte Spitzenteam so sehr in Bedrängnis gebracht zu haben.

Dabei kommt die erste gute Kunde schon vor dem Anpfiff. Im Tessin besiegt der FC Lugano den FC Basel und spielt dem FC St.Gallen damit in die Karten. Was einer Vorlage, ja einem Geschenk gleichkommt, ist vielmehr dies: eine Aufforderung zum nächsten Vollerfolg, wenn man Meister werden will. Doch schon in der ersten Minute muss Lawrence Ati Zigi nach einem schnellen Konter und dem Fehler Leonidas Stergious gegen Raphaël Nuzzolo klären – es wird nicht die letzte Rettungstat des St.Galler Goalies an diesem Abend bleiben. Und nur schon diese Situation verdeutlicht: Einfach wird es hier nicht.

15 Bilder 15 Bilder Lawrence Ati Zigi: Note 5,5. Er ist der Mann des Spiels. Zigi rettet mehrmals bravourös und strahlt viel Sicherheit aus. Beim Gegentor ist er machtlos.

Die St.Galler haben die ganze Spielzeit Mühe, ihr Pressing aufzuziehen, sie spielen zwar manchmal schnell in die Spitzen, aber die aufsässigen Neuenburger tun dasselbe und setzen auf ihre Routiniers im Angriff. In der 15.Minute tritt ein, was sich irgendwie in der Startphase ankündet. Léo Seydoux spielt den Ball vom Flügel flach in die Mitte, Nuzzolo steht bereit, erhält von Gegenspieler Alessandro Kräuchi – er ersetzt den angeschlagenen Silvan Hefti – viel Raum und Zeit und macht, was seine Bestimmung ist: das 1:0. Es ist der zehnte Saisontreffer des bald 37-Jährigen.

Stergiou und Itten bringen die Wende

Jetzt fühlen sich die St.Galler angestachelt, sie reagieren heftig. Nach einem Corner köpfelt Cedric Itten den Ball Richtung Goalie Laurent Walthert, der den Ball an die Latte lenkt. Im allgemeinen Tohuwabohu ist es Stergiou, dem der Abpraller vor den Fuss springt und der mit einem satten Schuss seinen ersten Pflichtspieltreffer erzielt.

Leonidas Stergiou erzielt in der 17. Minute den Ausgleich. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Wer nun glaubt, die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler werde dominierend und das Spiel nehme der Tabelle und der schwachen Heimbilanz der Neuenburger entsprechend seinen Lauf, sieht sich arg getäuscht. Besonders der frühere West-Ham-Profi Diafra Sakho bringt immer wieder Unruhe, spielerisch, weil er clever agiert und mit dem Ball etwas anzufangen weiss, körperlich, weil er gross gewachsen ist. Bis zur Pause scheitert er zweimal am starken Zigi, auch Nuzzolo vergibt wie Samir Ramizi kurz vor der Pause die nun verdiente Führung in diesem Aufeinandertreffen, in dem auch St.Gallen das Seine zu einem munteren Fussballabend beiträgt.

Nach der Pause kommen die Ostschweizer leicht verbessert, da abgeklärter, aus der Kabine. Itten hat bald die nächste Chance, Nuzzolo ebenfalls, und dann ist es abermals Itten, für den alle guten Dinge drei bedeuten. Wie der Nationalspieler den Ball nach Vorlage Jérémy Guillemnots in der 60. Minute mit dem Kopf ins Tor zum 2:1 einnickt, ist ziemlich imposant.

Stürmer Cedric Itten erzielt auf der Maladière den St.Galler Siegestreffer. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

In der Folge ziehen sich die St.Galler zurück, Zeidler bringt bald einmal Vincent Rüfli für den mit einem Ziehen an der Leiste angeschlagenen Itten und signalisiert entgegen seinen Gepflogenheiten und seiner inneren Überzeugung: Resultat halten.

Die Ostschweizer geraten dennoch immer wieder in Bedrängnis, Zigi muss mehr eingreifen als ihm lieb sein kann.

Fünf Minuten vor Schluss ist es schliesslich der frühere St.Galler Yannis Tafer, der eine grosse Möglichkeit zum verdienten Ausgleich vergibt, in der Nachspielzeit scheitert auch noch Seydoux an der Lattenunterkante. Damit hat Bestand, was immer Bestand hat gegen Xamax unter Zeidler: Der FC St.Gallen verliert nicht.

Bringt sein FCSG den Sieg über die Zeit: Trainer Peter Zeidler fiebert an der Seitenlinie mit. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Fehlt Itten gegen Sion am Sonntag?

Am Sonntag geht es für den FC St.Gallen weiter, dannzumal gegen den FC Sion und damit den nächsten Abstiegskandidaten. Gegen die Walliser sollte Hefti wieder mittun können, zumal seine Probleme an den Adduktoren nicht gravierender Natur sind. In seiner aktuellen Verfassung und auch als Leaderfigur ist er nicht zu ersetzen, das hat dieser Abend in Neuenburg verdeutlicht. Aber womöglich muss Zeidler dann auf seinen mit nunmehr 13 Treffern besten Stürmer Itten verzichten.

«Les Brodeurs» nennen sie in Neuenburg die St.Galler, die «Sticker», in Anlehnung an die im Osten der Schweiz beheimatete Stickereikunst. Vielleicht erinnern sie sich hier einst, dass es auch andere Künste gibt: Jene des Toreschiessens – auch die passt zum FC St.Gallen.