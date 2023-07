Drittes Testspiel Der FC St. Gallen testet gegen die Austria Lustenau – und trifft auf den Sohn eines einstigen FCSG-Goalgetters Wenn der FC St.Gallen am Dienstag ab 18.30 Uhr in Gossau gegen Austria Lustenau antritt, dürfte Peter Zeidlers Team stärker gefordert sein als in den Testspielen zuvor. Die Vorarlberger haben die Saison im Bundesliga-Mittelfeld abgeschlossen. Im Team der Österreicher steht Daniel Tiefenbach. Der Name ruft Erinnerungen wach bei St.Gallen-Anhängern.

Zum Start der Testspielphase traf St. Gallen, hier mit Justin Janitzek und Isaac Schmidt (rechts), Ende Juni auf Schaffhausen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Der Fussball im Vorarlberg ist im Aufwind. In der vergangenen Saison waren mit dem SCR Altach und der Austria Lustenau gleich zwei Vorarlberger Vertreter in der Bundesliga, der höchsten österreichischen Liga, mit dabei. Und dabei bleibt es auch. Beide Teams rutschten zwar im Winter in die Abstiegsgruppe, schafften aber den Ligaerhalt. Mehr noch: Austria schnupperte über die Liga-Playoffs gegen Austria Wien sogar kurz an einer Europacup-Qualifikation.

In den vier Derbys gegen Altach siegten die Lustenauer vergangene Saison dreimal. Und schreiben deshalb auf ihrer Homepage unmissverständlich und selbstbewusst: «Austria Lustenau – die Nummer eins im Ländle».

Schweizer Stürmer verhalf Lustenau zum Aufstieg

Wenn die St. Galler nun am Dienstagabend in Gossau gegen die Lustenauer ein Testspiel austragen, dürften sie tatsächlich stärker gefordert sein als noch vor einer Woche beim 4:0 gegen Dornbirn aus der zweithöchsten österreichischen Liga. Und wohl auch mehr als beim 2:1 gegen Schaffhausen aus der Challenge League im ersten St. Galler Test des Sommers.

Austria Lustenau, das regelmässig zu den St. Galler Testgegnern gehört, erlebt seit längerem einen Höhenflug. Als Trainer Markus Mader vor zwei Jahren übernahm, setzte sich das Team gleich an die Spitze der zweiten Liga, wo es bis zum Ende der Saison blieb. Aufstiegshelfer war damals auch der Schweizer Stürmer Haris Tabakovic, der in jener Saison 17 Mal traf und seit 2022 bei Austria Wien im Kader steht. Die Lustenauer haben mit Lukas Fridrikas jedoch einen guten Ersatz in der Offensive gefunden.

Tiefenbach? Da war doch was!

Im Kader stehen zudem Spieler mit Ostschweizer Vergangenheit. Da ist Pius Grabher, der 2014 eine Saison im Nachwuchs des FC St. Gallen stand. Oder der Innenverteidiger Leo Mätzler, der 2020/21 für den FC Wil 15 Partien absolvierte. Und der offensive Mittelfeldspieler Daniel Tiefenbach, auch er einst im St. Galler Nachwuchs. Tiefenbach ist der Sohn eines gewissen Tamàs Tiefenbach, der Anfang der 1990er-Jahre zusammen mit Radoslaw Gilewicz in der Offensive mithalf, den FC St. Gallen wieder in die NLA zu bringen. Heute ist der Ungare Sportlicher Leiter beim VfB Hohenems.

Nach dem Spiel gegen Austria Lustenau steht für die St. Galler ein weiterer Test gegen ein österreichisches Team an. Am Samstag spielen sie in Jenbach, in der Nähe von Innsbruck, gegen LASK aus Linz. Darauf folgen die Spiele gegen Villarreal (15. Juli)und gegen Valencia (25. Juli). Beide Partien gegen die La-Liga-Vertreter finden im Kybunpark statt. Dazwischen, am Samstag, 21. Juli, eröffnen die St. Galler die neue Super-League-Saison mit dem Heimspiel gegen den FC Basel.