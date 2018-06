Die Tage werden wieder kürzer: Zehn Erlebnisse, die in einem Ostschweizer Sommer nicht fehlen dürfen

Der längste Tag ist vorbei. Höchste Zeit also, den Sommer in all seinen Facetten auszukosten. Die Ostschweiz bietet ein unendliche Fülle an Möglichkeiten. Hier ein paar Vorschläge.