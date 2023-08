Super League Ist der FC St.Gallen wieder ein Spitzenteam? – die Erkenntnisse vor dem letzten Spiel eines denkwürdigen Jahres Der FC St.Gallen wirkt sattelfester als auch schon, geht in Basel ein hohes Tempo, muss aber offensiv durchschlagskräftiger werden. Die Lage der Ostschweizer nach dem 0:0 gegen Basel und vor dem Heimspiel gegen die Young Boys.

Wieder knapp, wieder fast: Die St.Galler scheitern in der Schlussphase zum x-ten Mal an einem stark reagierenden Heinz Lindner. Bild: Georgios Kafelas/KEY

Ein 0:0 in Basel hätte in St.Gallen noch vor wenigen Jahren ein Hochgefühl ausgelöst. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Ostschweizer sind dem früheren Ligakrösus nähergekommen, in der vergangenen Saison überholten sie ihn gar.

Auch in dieser Meisterschaft scheinen die Basler trotz des 3:1-Sieges vom 1. November im Kybunpark und Neuzugängen wie Pajtim Kasami oder Timm Klose nicht stärker als die St.Galler.

Am Samstag jedenfalls waren die Ostschweizer über weite Strecken das bessere Team mit den besseren Chancen. Und so sagte Mittelfeldspieler Lukas Görtler gegenüber «grünweiss.sg»:

«Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Da gibt es keine zwei Meinungen.»

Nach der Quarantäne und trotz eines hohen Spielrhythmus haben sich die Ostschweizer mit zwei Siegen und zwei Unentschieden gut gehalten. Allerdings hätten sie sich, nachdem das Remis gegen Lugano noch gerecht gewesen war, in Basel mit drei Punkten belohnen müssen für den guten Auftritt.

Ist St.Gallen schon wieder ein Spitzenteam?

Am Dienstag empfängt das Team von Trainer Peter Zeidler im letzten Spiel vor der Winterpause Meister und Leader Young Boys, der am Samstag gegen Lugano nicht über ein 2:2 hinausgekommen ist.

Dabei wird sich zeigen, wie sehr der Vizemeister nach den gewichtigen Abgängen im Sommer bereits zusammengewachsen und tatsächlich schon wieder ein Spitzenteam ist. Die Tendenzen sind vielversprechend, aber trotzdem gibt es noch Verbesserungspotenzial.

St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi faustet den Ball knapp vor Basels Jasper van der Werff weg. Andy Mueller / freshfocus

Keine Sorgen im Tor

Keine Sorgen hat der FC St.Gallen im Tor. Lawrence Ati Zigi, im Januar aus Sochaux gekommen und vor seiner Zeit in der Ostschweiz noch nie die Nummer eins, ist einer der besten Goalies der Super League.

Auch dank ihm haben die St.Galler in sieben von zwölf Partien kein Gegentor kassiert. Sein Vorgänger Dejan Stojanovic sagte kürzlich gegenüber «welovefootball.ch», es sei nicht einfach, als Torhüter in diesem System mitzuspielen:

Dejan Stojanovic, der Vorgänger von Lawrence Ati Zigi. Richard Sellers/www.imago-images.de

«Du bist nämlich oft auf dich alleine gestellt, wenn sich die Innenverteidiger wegen des extremen Pressings nach vorne orientiert haben. Zigi macht seine Sache wirklich sehr gut.»

Dass es ab und zu also brenzlig wird im St.Galler Strafraum, hat auch mit der nach wie vor sehr offensiven Ausrichtung zu tun. Denn eigentlich gibt es in der Abwehr keine Fragezeichen: Die beiden jungen Leonidas Stergiou und Betim Fazliji bilden ein starkes Innenverteidiger-Duo, sie leisten sich fast keine Aussetzer.

Miro Muheim spielte in Basel wie in seinen besten Zeiten und Alessandro Kräuchi erledigte seine Aufgaben ebenfalls gut, auch wenn es schwer ist, Silvan Hefti vergessen zu machen. Aber das wäre es für jeden anderen auch. Zuletzt blieb St.Gallen in drei Partien in Folge ohne Gegentor.

Zudem stand Yannis Letard bereit, als Stergiou wegen Corona ausfiel.

Görtler ist nicht mehr wegzudenken

Unbestrittener Leader ist Görtler. Die Leistung des Deutschen in Basel war überragend. Der 26-Jährige gab keinen Ball verloren und war zudem torgefährlich. Görtler ist aus dieser Mannschaft nicht mehr wegzudenken.

Viel Einsatz, noch wenig Ertrag: St.Gallens Captain Jordi Quintillà. Andy Müller/Freshfocus

Weniger in Form ist Jordi Quintillà. Er scheint nicht mehr so unbeschwert nach den starken Leistungen im Vizemeisterjahr. Und sein Landsmann Victor Ruiz kommt seit dem coronabedingten Unterbruch der Meisterschaft in der vergangenen Saison ebenfalls nicht richtig auf Touren. Am Samstag fehlte er wegen Covid-19-Symptomen. Das Testergebnis steht noch aus.

Neuzugang Boubacar Traorè ersetzte Ruiz gut und bereitete der Basler Abwehr einige Probleme. Nun könnte links im Mittelfeld ein Konkurrenzkampf zwischen Ruiz und Traorè entbrennen.

St.Gallens Basil Stillhart (hinten) gegen Basels Andrea Padula. Georgios Kefalas/Keystone

Ein bisschen weiter vorne trat auch Basil Stillhart positiv in Erscheinung. Dabei hatte manch einer gezweifelt, ob der Thurgauer gut aufgehoben ist auf der Position hinter den Spitzen. Doch der polyvalente Neuzugang hat in Basel aufgezeigt, auch in diese Rolle hineinwachsen zu können.

Stillhart gehörte zu den besten St.Gallern, war ein unangenehmer, weil hartnäckiger Gegenspieler und verpasste zudem ein Tor nur deshalb, weil Goalie Heinz Lindner auf einen Flachschuss stark reagierte.

Das Kader ist qualitativ breiter geworden

Im Moment fehlt St.Gallen einzig die Durchschlagskraft. Das fällt deshalb noch nicht weiter ins Gewicht, weil es wenig Gegentore hinnehmen muss. Was am Samstag aber offensichtlich war: Das Kader ist qualitativ breiter geworden.

Ein Stürmer mit guten Anlagen: Thody Élie Youan (Mitte)

Andy Müller/Freshfocus

Nachdem Zeidler in der 69. Minute Kwadwo Duah und Thody Élie Youan eingewechselt hatte, ging ein Ruck durch das Team. Auch dank der beiden frischen Stürmer schaffte es St.Gallen, den Gegner wieder zu dominieren.

Boris Babic hingegen braucht nach dem Kreuzbandriss wohl noch Zeit, um wieder in Form zu kommen. Und Jérémy Guillemenot investiert viel, geht weite Wege, ist aber noch zu wenig effizient.

Immerhin hat St.Gallen bereits sieben verschiedene Torschützen in seinen Reihen. Ein, zwei Treffer mehr täten der Mannschaft nun gut. Vor allem am Dienstagabend, im letzten Spiel eines denkwürdigen Jahres.