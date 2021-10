Miro Muheim könnte im Cup gegen Nürnberg wieder zum Einsatz kommen - sicher am Samstag in der Meisterschaft

Am vergangenen Freitag hat der frühere Stammverteidiger des FC St.Gallen während 45 Minuten für den Hamburger SV in der 2. Bundesliga gespielt. Am Dienstag, 26. Oktober, treten die Hamburger im Cup auswärts gegen Nürnberg an. Miro Muheim könnte wieder auflaufen.