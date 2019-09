Der FC St.Gallen verpflichtet den Stürmer André Ribeiro vom SC Braga Der FC St.Gallen hat sich kurz vor Schliessung des Transferfensters die Dienste von André Ribeiro gesichert. Der 22-jährige Stürmer, der alle drei Positionen im Angriff spielen kann, kommt ablösefrei vom portugiesischen Klub SC Braga, bei dem er zuletzt in der zweiten Mannschaft spielte. Martin Oswald

Ribeiro unterschrieb beim FCSG einen Zwei-Jahresvertrag bis zum Sommer 2021 mit einer Option für eine weitere Spielzeit; sein Vertrag in Braga war ursprünglich noch bis 2021 datiert.

«Mit André Ribeiro haben wir einen weiteren interessanten jungen Spieler mit Schweizer Wurzeln verpflichten können, der bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte. Er kennt die Schweiz, die Schweizer Liga und spricht zudem Deutsch, so dass einer schnellen Integration nichts im Wege steht. Aufgrund seiner Vielseitigkeit im Angriff ist er eine sehr interessante Alternative für unser Spiel und wir sind zuversichtlich, dass er das Vertrauen in ihn bald rechtfertigen wird», so Sportchef Alain Sutter.

André Ribeiro wird beim FC St.Gallen 1879 das Trikot mit der Nummer 19 tragen.

Fakten zu André Ribeiro: