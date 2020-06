Rückkehr nach Mass: Der FC St.Gallen holt sich die Leaderkrone mit einem souveränen 2:1 in Sitten zurück Abgeklärt und ohne Erbarmen mit dem abstiegsgefährdeten Gegner kommen die Ostschweizer aus der Coronazwangspause zurück. Den beiden Treffern von Cedric Itten haben die Sittener nur ein Penaltytor in der Nachspielzeit entgegenzusetzen.

Jubel bei Lukas Görtler und Silvan Hefti nach Cedric Ittens (Bildmitte) zweitem Tor. Bidl: Pascal Muller/Freshfocus

Die Tore

0:1, 20.Minute, Cedric Itten: Herrlicher Angriff über die rechte Seite. Ermedin Demirovic bringt den Pass von Silvan Hefti scharf rein, Itten nimmt den Ball direkt und versenkt ihn aus naher Distanz.

0:2, 52. Minute, wieder Cedric Itten: Hefti dribbelt sich auf der rechten Seite durch, flankt butterweich auf den Kopf von Itten, der den Ball in die rechte Torecke einnickt. Auch dieses Mal ist Goalie Kevin Fickentscher chancenlos.

1:2, 91.Minute, Pajtim Kasami: Der Sittener verwandelt einen an ihm von Goalie Zigi verursachten Foulpenalty in der Nachspielzeit.

Die Spielanalyse

Von der ersten Minute an ist klar, wer im Tourbillon der Herr im Haus ist: Der Gast aus St.Gallen. Fast scheint es so, als habe es für ihn keine viermonatige Coronapause nach dem 3:3 gegen die Young Boys gegeben, so schnell ist er im Spiel. Die Führung könnte früh fallen bei Jordi Quintillàs Freistoss, oder nach der Startviertelstunde bei Jérémy Guillemenots Distanzschuss. Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler schnürt die Walliser gekonnt ein, die sich oft weit zurückziehen. Nach 20 Minuten ist es soweit, Cedric Itten bricht den Bann nach einem Paradeangriff über die rechte Seite. In der Folge bemühen sich die Sittener mehr, zwingend werden sie eigentlich nie, doch der FC St.Gallen ist jetzt nicht mehr so dominant. Vor dem Pausenpfiff fällt Patrick Luan im Sechzehner, ein Foul ist es aber nicht. Und alles spricht für die Ostschweizer, die zurück auf den Leaderthron wollen.

Nach der Pause haben die St.Galler schnell das 2:0 auf dem Fuss, Victor Ruiz' Freistoss kann Fickentscher mit einer herrlichen Parade entschärfen, auch Itten scheitert im Nachsetzen. Auf der anderen Seite wird Goalie Lawrence Ati Zigi von Mickaël Facchinetti geprüft. In der 53.Minute fällt bereits die Entscheidung, wieder ist es Itten, diesmal per Kopf. Die Sittener können sich nicht beklagen, denn sie haben Glück, dass Lukas Görtler kurz darauf das 3:0 für St.Gallen hauchdünn verpasst. Von der Mannschaft des Anfang Juni zurückgeholten Paolo Tramezzani ist bis zum Abpfiff praktisch nichts zu sehen, konditionell, spielerisch, taktisch, in allen Belangen sind die St.Galler überlegen. Und doch müssen die St.Gallen am Schluss nochmals drei Minuten lang zittern, weil Kasami in der Nachspielzeit einen Foulpenalty verwandelt. Aber der Weckruf für die Sittener kommt zu spät.

Die Ostschweizer gewinnen damit auch die dritte Begegnung der Saison gegen Sion, mit dem Sieg im Wallis sind sie wieder Leader und bestätigen ihren Ruf als bestes Auswärtsteam der Super League. Und vor allem: Nach dieser abgeklärten Leistung braucht man viel Fantasie, sie nicht als heissen Meisterschaftskandidaten zu bezeichnen, Geisterspiele hin oder her. Die nächste Bestätigung können sie am kommenden Donnerstag gegen den FC Zürich im Kybunpark liefern. Dann dürfen immerhin 750 Fans ins Stadion.

Der Beste

Cedric Itten, natürlich er. Eindrücklich, wie sich der Schweizer Nationalspieler präsentiert, nicht nur wegen seiner Skorerqualitäten. Der Doppeltorschütze hat nun bereits elf Meisterschaftstreffer auf dem Konto.

Der Schlechteste

Keiner. Weil es dem FC St.Gallen und seiner mannschaftlichen Geschlossenheit nach diesem Abend nicht gerecht würde.

Das gab zu reden

Der kurzfristige Ausfall von Miro Muheim. Der Linksverteidiger wurde unerwartet verletzt gemeldet, ihn ersetzte Vincent Rüfli. Der 32-jährige Romand spielte letztmals von Beginn an am 13. September beim Cupout gegen Winterthur, danach kam er bis zu diesem Spiel gegen Sion noch auf ganze elf Minuten Einsatzzeit.

Der Schiedsrichter

Luca Piccolo hat die Lage im Griff, weil er aber unter anderen Betim Fazliji verwarnt, fehlt der St.Galler im nächsten Spiel gegen Zürich.

Die Fans

75 Fans hat Christian Constantin den Eintritt gewährt, in grossem Abstand sitzen sie auf der Haupttribüne, vereinzelt hallen ihre Rufe durch das Tourbillon. Das Auswahlverfahren? Der Sion-Präsident liess unter den 5800 Saisonabonnenten auslosen. Doch man kann es drehen und wenden wie man will: Die Szenerie bei Geisterspielen bleibt schauderhaft.

Los des Geisterspiels - der Tourbillon ist leer. Bild: Laurent Gillieron/KEYSTONE

