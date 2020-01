Der FC St.Gallen hat eine Goaliediskussion – Sportchef Alain Sutter bestätigt Angebot für Dejan Stojanovic und sagt: «Wir wollen so rasch wie möglich Klarheit» Dejan Stojanovic könnte in Englands Championship wechseln. So oder so dürfte der FC St.Gallen handeln.

Hat sich zur zuverlässigen Kraft im St.Galler Tor entwickelt: Dejan Stojanovic. Bild: Martin Meienberger

Es kommt gerade ein wenig Unruhe auf beim FC St.Gallen im Trainingslager in Spanien. Und zwar auf der Goalieposition, in dieser Saison vielleicht das einzige Sorgenkind der Ostschweizer. Nicht, dass Goalie Dejan Stojanovic eine schlechte Vorrunde gespielt hätte. Im Gegenteil. Aber die Nummer zwei Jonathan Klinsmann ist seit Anfang Dezember verletzt, leidet an einer Bänderverletzung im Fuss und weilt für die Reha derzeit in den USA. Am 15. Januar wird der 22-Jährige zurückerwartet, er wird in den ersten Spielen der Rückrunde aber weiterhin fehlen.

Auch die Nummer drei, der 19-jährige Nico Strübi, hat im November im Training mit der U21 eine schwere Verletzung im linken Arm erlitten und wird noch ein halbes Jahr ausfallen. Weshalb die beiden Nachwuchsgoalies Armin Abaz und Leutrim Pali das Trainingslager der ersten Mannschaft mitmachen. Trainer Peter Zeidler will spüren, wie weit die beiden erst 17-Jährigen schon sind, und Sportchef Alain Sutter sagt, es sei eine Chance für die zwei Jungen.

Wohl der FC Middlesbrough

Doch nun stört auch noch ein sich vielleicht anbahnender Transfer die Ruhe St.Gallens. Sportchef Alain Sutter bestätigt jedenfalls, dass seit Dienstag für Stojanovic ein offizielles Angebot von einem Club aus Englands zweithöchster Liga vorliegt. Zeidler selbst hat davon erst am Mittwochabend erfahren.

Recherchen ergeben, dass es sich dabei um den FC Middlesbrough handeln könnte. Bei den finanzkräftigen Engländern ist Darren Randolph im Begriff, den Club in Richtung Premier League nach West Ham zu verlassen, wo er schon einmal gespielt hat. Der irische Nationaltorwart absolviert bei den «Hammers» derzeit medizinische Tests und müsste sich mit der Nummer 2 hinter Lukasz Fabianski begnügen. Und Middlesbrough hält nun nach Ersatz Ausschau, zuletzt hat Randolph nicht mehr gespielt, stattdessen der 21-jährige Aynsley Pears.

Alain Sutter, Sportchef des FC St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Keine Wasserstandsmeldungen

Während Stojanovic zu keiner Stellungnahme fürs «St.Galler Tagblatt» bereit ist, sagt Sutter, man wolle so schnell wie möglich Klarheit in dieser Causa.

«Je früher, desto besser. Wasserstandsmeldungen gibt es aber keine von mir.»

Stojanovic hat jüngst seine holländische Beratungsagentur verlassen und in eine österreichische gewechselt, ist heute bei «More than Sport», die gute Beziehungen hat.

Stojanovic ist seit Sommer 2016 beim FC St.Gallen unter Vertrag. Er ist seit zwei Jahren Stammgoalie und unbestritten, bislang absolvierte er 81 Pflichtspiele für die Ostschweizer. Sein Vertrag läuft in diesem Sommer aus, der Kontrakt würde sich infolge einer Option mit einer gewissen Anzahl Spiele verlängern. Was ihn natürlich nochmals teurer macht.

Peter Zeidler, Trainer des FC St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser

Zeidler: «Das wäre für Fussballromantiker»

Sutter sagt, er sei bereit, falls Stojanovic tatsächlich die Ostschweizer verlassen würde. «Und wir wären offen, ob wir einen Torwart ablösefrei verpflichten oder kaufen würden.»

Auch für Trainer Peter Zeidler ist die Situation in La Manga keine einfache. «Dass alle Spieler uns erhalten bleiben, wäre für die Fussballromantiker. Und eigentlich sind solche Interessen auch eine Auszeichnung für unsere Arbeit.» So oder so dürfte der FC St.Gallen auf der Goalieposition nochmals handeln, zumal er in den letzten beiden Spielen erfahren musste, dass Stojanovic einmal ausfallen könnte, als er sich leicht an der Schulter verletzte. Doch wer wäre ein Kandidat? Der Name Raphael Spiegel, Goalie des FC Winterthur, ist auch schon gefallen. Zeidler jedenfalls hat sich vor Monaten einmal nach ihm erkundigt.

Die Frage ist, ob in diesem Transferwinter auch weitere St.Galler auf den Spickzetteln anderer Vereine gelandet sind und ob es offizielle Angebote gibt. Sutter sagt nach einem kurzen Zögern: «Nein.»