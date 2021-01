Der FC St.Gallen besiegt Altach im letzten Testspiel vor Wiederaufnahme der Meisterschaft mit 2:0 – Bangen um Muheims Schulter Im letzten Testspiel vor Wiederaufnahme der Meisterschaft gewinnt der FC St.Gallen gegen den SCR Altach mit 2:0. Quintillà darf gleich dreifach zum Elfer antreten, trifft aber nur einmal. Muheim scheidet nach einer Schulterverletzung aus.

Bild: Michel Canonica

Gründenmoos statt Kybunpark, Kunst- statt Naturrasen – aufgrund der Schneemassen wird das Testspiel bei Minustemperaturen auf dem Trainingsgelände angepfiffen. Nachdem der FC St.Gallen das letzte Testspiel gegen Wil mit 4:1 gewann, schont Coach Peter Zeidler den Routinier Lukas Görtler, Leonidas Stergiou fehlt angeschlagen – Florian Kamberi findet sich nicht im Aufgebot.

Quintillà versenkt im zweiten Anlauf

Die Partie startet trotz Eiseskälte intensiv. SCR Altach, in Österreich auf Rang 11 der ersten Spielklasse platziert, taucht mehrmals gefährlich vor dem St.Galler Tor auf, Fischer und Schreiner scheitern jedoch am sicher agierenden Zigi. In der 26. Minute gelingt Jordi Quintillà vom Elfmeterpunkt die St.Galler Führung. Schiedsrichter Nico Gianforte liess davor einen nicht verwerteten Versuch wiederholen, weil sich Martin Kobras im Altacher Tor zu früh von der Linie bewegt hatte. Kurz vor der Pause bleibt Miro Muheim nach einem Zweikampf mit Thurnwald liegen. Der Verteidiger muss mit einer Verletzung an der rechten Schulter ausgewechselt werden – sein Einsatz am kommenden Mittwoch gegen den FC Vaduz scheint gefährdet. Derweil wird Muheim, so heisst es nach der Partie, am Kantonsspital geröntgt.

Bild: Michel Canonica

Schön kombiniert und entgegen dem Spielverlauf

Zur Auftakt der zweiten Halbzeit werden Babić, Diarrassouba und Letard aufseiten der St.Galler eingwechselt. Die ebenfalls auf mehreren Positionen veränderten Altacher kommen nun immer besser ins Spiel, beinahe gelingt den Vorarlbergern den Ausgleich. In der 52. Minute setzt der freistehende Fischer einen Kopfball nur knapp neben den Pfosten. Wenig später, in der 55. Minute, wird St.Gallen nach einem Foul an Diarrassouba erneut ein Elfer zugesprochen: Wiederum tritt Jordi Quintillà an, wiederum vergibt er im ersten Anlauf – diesmal bleibt eine zweite Chance aus. Der St.Galler Captain, dessen Vertrag im Sommer auslaufen wird, scheint noch nicht in seiner Bestform angekommen zu sein. Entgegen dem Spielverlauf gelingt dem FC St.Gallen in der 69. Minute nach einer Ballstafette über vier Stationen das 2:0 durch André Ribeiro. Dem FC St.Gallen gelingt damit der zweite Sieg im zweiten und letzten Testspiel der Winterpause. Eine lupenreine Bilanz, die allerdings von der Diagnose um Muheims Schulter getrübt zu werden droht.

Update folgt...