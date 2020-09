Der Captain geht von Bord: Silvan Hefti verlässt den FC St.Gallen +++ Präsident Hüppi: «Er sah seinen Weg beim FCSG als beendet an» Der FC St.Gallen muss in der neuen Saison auf die Dienste von Captain und Rechtsverteidiger Silvan Hefti verzichten. Der 22-Jährige wechselt für vier Jahre zu Meister und Cupsieger YB. Hefti sagt: «Ich bin gespannt, mit YB national und international zu spielen und möchte mithelfen, dass der Club weiterhin sehr erfolgreich ist.»

Jahrelang spielte Silvan Hefti für Grünweiss – nun schlägt er ein neues Kapitel in seiner Laufbahn auf. Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 19. Mai 2018)

«Aus meiner Sicht war er heute nicht einsatzfähig»: Das sagte Peter Zeidler, Cheftrainer des FC St.Gallen, nach der Testpartie vom vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg zur Personalie Silvan Hefti. Der Captain stand gegen den neuen Verein von Ex-Espe Ermedin Demirovic zwar im Aufgebot – als einziger Feldspieler kam er aber nicht zum Einsatz. Diese Tatsache verstärkte die Gerüchte rund um einen Abgang Heftis – heiss gehandelt wurde über das Wochenende insbesondere ein Transfer zu Meister und Cupsieger YB.

Nun steht fest: Silvan Hefti wird den FC St.Gallen fünf Jahre nach seinem Début im Fanionteam verlassen. Er wechselt für vier Jahre zu den Berner Young Boys.

Hüppi: «Er sah seinen Weg beim FCSG als beendet an»

Matthias Hüppi, FCSG-Präsident. Bild: Urs Bucher

«Wir hätten Silvan natürlich sehr gern behalten und weiter mit ihm geplant. Jedoch hat der Spieler den Wunsch geäussert, den Verein verlassen zu dürfen, weil er seinen Weg beim FC St.Gallen als beendet sah und mit diesem Wechsel zum Meister den nächsten Schritt in seiner Karriere machen will»: So lässt sich FCSG-Präsident Matthias Hüppi im Communiqué der Ostschweizer zitieren.

«Auch wenn es uns schwergefallen ist, haben wir uns schliesslich entschieden, Silvans Wunsch nachzukommen.»

Über die Ablösesumme für den Verteidiger, der beim FCSG noch einen Kontrakt bis zum Sommer 2021 besass, vereinbarten die beiden Clubs Stillschweigen.

Die Berner ihrerseits verleihen in ihrem Communiqué der Freude Ausdruck, dass es gelungen sei, Silvan Hefti als Nachfolger von Saidy Janko für die nächsten vier Jahre unter Vertrag zu nehmen. YB-Sportchef Christoph Spycher hält fest:

«Wir sind sehr froh, dass sich Silvan Hefti für YB entschieden hat. Er passt mit seiner Mentalität und seinem Willen perfekt in unsere Mannschaft und wird mithelfen, dass wir weiterhin sehr hungrig bleiben.»

Christoph Spycher, YB-Sportchef. Bild: Keystone

Hefti verfüge über grosses Potenzial und habe in der Super League bereits deutliche Spuren hinterlassen.



Silvan Hefti seinerseits äussert sich in der Mitteilung der Berner wie folgt: «Ich freue mich sehr, dass ich bei den Young Boys die nächsten Schritte in meiner Entwicklung machen kann. Ich bin gespannt, mit YB national und international zu spielen und möchte mithelfen, dass der Klub weiterhin sehr erfolgreich ist. Gleichzeitig möchte ich dem FC St.Gallen für die tollen letzten Jahre danken.»

Mit 20 Jahren Captain geworden

Silvan Hefti kam 2009 als Junior in den Nachwuchs des FC St.Gallen. Er kam am 12. September 2015 bei der 1:2-Niederlage beim FC Basel zu seinem ersten Einsatz in der Super-League-Mannschaft der Ostschweizer. Daraus wurden mittlerweile 155 Partien in der obersten Schweizer Spielklasse, in denen Hefti vier Treffer erzielte. 2018 machte FCSG-Coach Peter Zeidler Hefti mit gerade mal 20 Jahren zum Captain.

Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 24. November 2019)

Seit der U-15 durchlief der gebürtige Goldacher zudem sämtliche Altersstufen der Schweizer Nationalmannschaft.

Nach den beiden Angreifern Cedric Itten und Ermedin Demirovic ist Silvan Hefti der dritte Hochkaräter, der den FC St.Gallen diesen Sommer verlässt.