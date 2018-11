Wie der ehemalige St. Galler Ermir Lenjani im Wallis wieder zur Bestform gefunden hat Heute will sich der FC St. Gallen in Sitten für die Cup-Niederlage revanchieren. In den Griff bekommen muss er dafür unter anderem den ehemaligen St. Galler Ermir Lenjani. Der Albaner, der in Frankreich litt, blüht im Wallis plötzlich wieder auf. Ralf Streule

Ermir Lenjani, bedrängt vom St. Galler Slimen Kchouk, überzeugte im Cupspiel. (Bild: Michel Canonica)

Natürlich: Der grosse Mann des Abends im Cupspiel vom Donnerstag war Pajtim Kasami mit seinen zwei Toren. Gleich nach ihm auf der Liste der Sittener Matchwinner aber folgt einer, der einst im linken St. Galler Couloir auf- und abhetzte. Ermir Lenjani, der mittlerweile 29-jährige Albaner, steuerte zwei Assists zum Sieg bei – und war auch sonst einer der aktivsten und gefährlichsten Walliser. Früher stets als linker Verteidiger oder Mittelfeldspieler aufgeboten, sah er sich von Murat Yakin plötzlich in die vorderste Reihe beordert – eine Rolle, die ihm zu behagen schien. Wenn die St. Galler heute im Tourbillon antreten, wird unter anderem entscheidend sein, ob sie den wirbligen Spieler unter Kontrolle bringen können.

Der ersehnte Wechsel ins Ausland bringt kein Glück

Für Lenjani ist die aktuelle Situation eine unerwartete. Denn ­seine Karriere schien sich in den vergangenen Jahren eher leise dem Ende zuzuneigen. Nach einer starken Europa-League-Saison 2013 mit St. Gallen hatte er sich schnell grössere Ziele gesetzt. 2015 kam der lang ersehnte Wechsel ins Ausland zustande. Bei Stade Rennes tat er sich aber von Beginn weg schwer. In der ­Ligue 1 fasste er nie richtig Fuss – und auch im albanischen Nationalteam, mit dem er an der EM 2016 teilnahm, kam er lange Zeit nicht mehr regelmässig zum Einsatz. Zwar brachte ihm der leihweise Wechsel zu Nantes wieder Spielpraxis ein, aber auch den Unmut der Fans in Rennes. «Lenjani Bastard», schmierten Fans ­ in jener Zeit auf sein Auto. Sein sportlicher Abstieg machte ihm zu schaffen, Nationalspieler Gelson Fernandes war bei Rennes die einzige Vertrauensperson für ihn. «Er war täglich eine Stütze für mich», sagte er im «Le Nouvelliste». Von der Walliser Zeitung wurde Lenjani kürzlich für seine Widerstandskraft gelobt, für seine Fähigkeit, auch den widrigsten Umständen zu trotzen.

Lenjani wurde Spielball der oft wechselnden Trainer

Tatsächlich waren die Umstände für Lenjani auch im Wallis lange widrig – er wurde zum Spielball der oft wechselnden Sion-Trainer. Paolo Tramezzani, der Lenjani aus seiner Zeit als Assistenzcoach in der albanischen Nationalmannschaft kannte, bemühte sich 2017 um den Spieler. Unter ihm erhielt Lenjani viel Spielzeit, mit dem Trainerwechsel hin zu Gabri aber verschwand er von der Kaderliste, er versuchte sich im persönlichen Training fit zu halten. Und er wurde ausgeladen, als die Sittener im Januar 2018 das von Präsident Christian Constantin organisierte und medial gross ausgebreitete Militärcamp absolvierten.

Erst Maurizio Jaccobachi setzte wieder regelmässiger auf Lenjani. Und nun, unter Murat Yakin, scheint sein Einsatz plötzlich nicht mehr fraglich, im Gegensatz zu jenem von Kasami, der oft nur zu Teileinsätzen kommt. Zweimal traf Lenjani in den fünf Spielen unter Yakin, zwei Tore bereitete er vor – bei der knappen Niederlage gegen die Young Boys war er der beste Mann der Walliser. Die St. Galler tun heute gut daran, den alten ­Bekannten zu bändigen.