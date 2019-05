Video

«Das letzte Heimspiel wird emotional»: Tranquillo Barnetta blickt im Interview auf seine Karriere zurück

Am Mittwoch das letzte Heimspiel und am Samstag ist dann endgültig Schluss: «Noch realisiere ich es nicht», sagt Tranquillo Barnetta vor seinen letzten zwei Spielen für den FCSG. Dass er anschliessend in ein Loch fällt, glaubt er aber nicht.