DAS DUELL IN ZAHLEN: St.Gallen bei Sion: Im Wallis wird es ganz schwer Obwohl der statistische Vergleich dem FC St.Gallen die Favoritenrolle zuschreibt, fahren die Ostschweizer wohl eher als Aussenseiter in Wallis. Nach fünf Niederlagen in Folge dürfte es für den FCSG beim FC Sion schwierig werden, das Ruder rumzureissen.

Können Alain Wiss (links) und der FCSG die Negativserie im Wallis beenden? (Bild: JEAN-CHRISTOPHE BOTT (KEYSTONE))

FC St.Gallen

Vergangene fünf Direktbegegnungen

3:2

2:1

2:0

1:1

2:1

Gesamtscore:

10:5

FC Sion

N/N/N/N/N

Letzte fünf Spiele (inkl. Tests)

S/N/U/U/N

(S=Sieg, U=Unentschieden, N=Niederlage)

Formtabelle

(Super-League-Spiele)

S U N P 5. St.Gallen 0 0 6 0

S U N P 9. FC Sion 2 2 2 8

Beste Torschützen:

Marco Aratore

8

7

Adryan

Roman Buess

8

7

M. Cunha

Danijel Aleksic

6

7

M. Schneuwly

Runar Sigurjonsson

6

5

P. Kasami

Buchmacherquoten:

Sieg FCSG: 3.70

Unentschieden: 3.80

Sieg Sion: 1.87

Wertvollste Spieler

Silvan Hefti

Adryan

2 Millionen Franken

2.5 Millionen Franken

Marktwert Gesamt/Durchschnitt

Rund 20 Mio. CHF/700'000 CHF

Rund 28 Mio. CHF/ 800'000 CHF

Dominic Wirth, Inland-Redaktor



Redaktionstipp:Kaum Punkte, Gegentore en masse: Beim FC St.Gallen hat in den letzten Wochen nicht mehr viel zusammengepasst, auch wenn die Leistungen nicht immer so schlecht waren, wie es die Bilanz der letzten Spiele suggeriert. Im Wallis wird es für die St.Galler schwierig, den Negativtrend zu brechen. Sion kann sich mit einem Heimsieg den Klassenerhalt sichern, der angesichts der Qualität im Kader gar nie zum Thema hätte werden dürfen. Seit Maurizio Jacobacci das Zepter übernommen hat, zeigt die Formkurve der Walliser deutlich nach oben. Daran wird am Sonntag auch der FCSG nichts ändern können. (dow)



Unser Tipp: Sion - St.Gallen 3:1