Das Covid-Zertifikat ist Pflicht, dafür fällt im Stadion die Maske – was Sie vor dem Besuch im St.Galler Kybunpark wissen müssen

Gegen Athletic Bilbao spielt der FC St.Gallen am Samstag (16 Uhr) erstmals seit Oktober wieder vor mehr als 100 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Ostschweizer öffnen für die Testpartie gegen den spanischen Klub Gegen- und Haupttribüne. Das erste Heimspiel in der Meisterschaft trägt St.Gallen am 1. August gegen Luzern aus. Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Besuch im Stadion.