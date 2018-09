FCSG-Coach Peter Zeidler: «Wenn man drei Schritte auf einmal machen will, fällt man auf die Nase» Peter Zeidler ist seit etwas mehr als zwei Monaten Trainer des FC St. Gallen. Der 56-jährige Deutsche über seine Ungeduld, die Enttäuschung nach dem Luzern-Spiel, Kegelabende und anonyme Briefeschreiber. Interview: Patricia Loher, Christian Brägger

Peter Zeidler hat in St. Gallen einen Dreijahresvertrag unterschrieben. (Bild: Benjamin Manser/KEY (St. Gallen, 5. August 2018)

Peter Zeidler, wären Ihnen vor der Saison aus fünf Spielen sieben Punkte angeboten worden: Hätten Sie unterschrieben?

Die Punkteausbeute geht einigermassen in Ordnung. Aber wenn man zweimal zu Hause gegen Mannschaften verliert, die man auf einem ähnlichen Niveau sieht, kann man mit den Ergebnissen nicht zufrieden sein. Mein Zwischenfazit fällt also nicht euphorisch aus. Es gibt Trainer, die appellieren an die Geduld oder sprechen von Fünfjahresplänen. Das mache ich nicht.

Sie sind erst seit zwei Monaten im Amt, der Umbruch war gross. Weshalb geben Sie sich keine Zeit?

Wir haben keine Zeit. Nach diesem Umbruch sind im Moment zwei Bereiche wichtig: Der Teamgeist und eine stimmige Taktik. Da gibt es eine Querbeziehung. Eine stimmige Taktik wird meistens von Mannschaften gespielt, in der die Struktur innerhalb des Team klar ist. Es geht immer um diese zwei Linien. Taktisch haben die Spieler verstanden, was wir wollen. Phasenweise kann man das ja auch sehen auf dem Platz. Die Mannschaft muss aber noch stabiler und resistenter werden gegen Einflüsse von aussen. Zudem zählt auch für uns die Aussage: Es spielen nicht die elf Besten, sondern jene elf, die am besten zusammenpassen. Vielleicht haben wir die richtige Mischung noch nicht gefunden.

Sind Sie ungeduldig?

Ich kann sehr geduldig sein. Das, was wir hier gemeinsam auf die Beine stellen, provoziert aber eine gewisse Ungeduld. Gegen Luzern kamen

12 000 Leute ins Stadion, dann denkt man: Wenn wir gewinnen, kommen nächstes Mal 14 000. Wenn wir siegen, belegen wir während einiger Tage Rang zwei. Und dann verlieren wir gegen Luzern. Es war das erste Mal neben dem Aus in der Europa League, dass alle so richtig enttäuscht waren. Ich war erstaunt, dass wir unsere Art des Fussballspiels nicht auf den Platz brachten. Ich ging dann heim und verstand, dass ich trotz allem geduldiger werden muss. Wenn man drei Schritte auf einmal machen will, fällt man auf die Nase. Wäre alles perfekt gelaufen, hätten wir jene elf Spieler, die am besten zusammenpassen, sofort gefunden. Aber wir dürfen nicht dramatisieren. Das, was passiert, ist normal. Wir sind im Mittelfeld, nicht auf dem letzten Rang.

Was sagte Präsident Matthias Hüppi nach dem Luzern-Spiel? Die Leistung war ja nicht so, dass sich jeder zu 110 Prozent zerriss für den Club.

Er hat positiv auf mich eingewirkt. Ich merke ja, wie wichtig dieser Club für die Leute ist, wie viel Herzblut Anhänger und Mitarbeiter investieren. Alles war angerichtet für einen schönen Nachmittag. Und wir schaffen es nicht, eine gute Leistung zu zeigen. Da spüre ich die Verantwortung und habe fast das Gefühl, dass ich mich entschuldigen muss.

Warum hat Alain Wiss unter Ihnen keine Perspektiven?

Das würde ich so nicht sagen. Wir haben uns zu Beginn der Saison entschieden, dass er sich in der Hierarchie der Innenverteidiger und Mittelfeldspieler nicht in der ersten Reihe befindet. Unser Entscheid war schwer für ihn. Aber er verhält sich sehr professionell. Dafür hat ihm letzthin schon Alain Sutter ein Kompliment ausgesprochen, so wie ich es jetzt auch erneut mache

Fehlt ein Aggressivleader?

Ich kann nichts damit anfangen, wenn es heisst: Da muss einmal einer ein Zeichen setzen auf dem Feld, oder dass der Mannschaft ein Aggressivleader fehlt. Es passt mir eher nicht, wenn ich mitbekomme, dass sich jemand im Spielaufbau nicht beeilt. Dann frage ich mich: Wie kann das sein? Es war etwas anderes vereinbart. Ich möchte dann rufen: «He, es ist ein Genuss, vor dieser Wand zu spielen!»

Es geht um die Körpersprache?

Genau. In dieser Hinsicht sind wir noch nicht so weit. Vielleicht fehlen uns die Erfolgserlebnisse, um so selbstbewusst und dominant aufzutreten. Wir sind noch keine mental stabile Mannschaft. Diese Fähigkeit kann man einem Team jedoch nicht einimpfen, sie muss sich entwickeln. Fussballerisch habe ich keine Angst. Es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Die Verantwortlichen wissen, dass wir noch nicht fliegen können, wir aber das Flugzeug am Basteln sind.

Elf neue Spieler sind gekommen, dreizehn gingen. Waren diese grossen Veränderungen in Ihrem Sinn?

Wir sind nicht die einzige Mannschaft, die sich stark verändert hat. Das Herzstück eines Teams ist das Mittelfeld, es ist in St. Gallen komplett neu zusammengesetzt. Toko war Captain, Runar Sigurjonsson spielte ebenso regelmässig wie Danijel Aleksic – keiner von ihnen ist noch hier. Nun haben wir mit ihren Nachfolgern zum Ziel, dass sie genauso schnell so gut werden wie ihre Vorgänger und irgendwann gar noch besser.

Wie schwierig ist es unter diesen Umständen, einen Teamgeist zu entwickeln?

Natürlich ist das schwierig. Aber ich bin dagegen, einen Kegelabend zu organisieren und hinterher zwei Bier trinken zu gehen. Als ich in Hoffenheim war, spielten wir gegen Mainz. Der Gegner verfügte über Spieler wie Lewis Holtby und Adam Szalai. Sie passten zusammen – bezüglich Alter, der Art, wie sie spielten. Sie gingen wahrscheinlich auch miteinander essen oder haben gemeinsam etwas gekocht. Das war ein Glücksfall. Ich glaube nicht, dass unsere Mannschaft in dieser Hinsicht bereits so weit ist.

Sie würden sich das wünschen? Dass Spieler gemeinsam kochen?

Das könnte schon manchmal Berge versetzen. Verstehen sie mich nicht falsch: Wir haben eine korrekte, positive Grundatmosphäre. Und alles andere wird sich entwickeln. In St. Gallen haben sich schon oft Mannschaften durch einen guten Teamgeist ausgezeichnet. Wenn wir eine erfolgreiche, ruhige Saison spielen wollen, können wir uns nicht allein auf unsere individuelle Qualität verlassen. Alle anderen haben in ihrem Team auch Qualität. Natürlich überlegte ich mir auch schon, gemeinsam auf einen Berg wandern zu gehen. Doch dann haben einige wieder Muskelkater. (lacht)

Sie und Ihre Spieler essen gemeinsam Frühstück oder zu Mittag.

Ja klar, das gehört für mich dazu. Jetzt haben wir sogar glutenfreies Essen.

Wollen Sie, dass sich die Spieler glutenfrei ernähren?

Es ist besser für sie. Vor allem schmeckt es gleich gut und die Spieler merken den Unterschied ja nicht. Warum soll man Dinge essen, die einem nicht gut tun? Aber ich zwinge niemanden, vegetarisch zu essen.

War glutenfreies Essen auch eine Idee von Alain Sutter?

Es war unsere gemeinsame Idee. Man muss sich für Dinge öffnen. Man muss nicht lange suchen, um Spitzensportler zu finden, die sich gluten- und laktosefrei ernähren. Alle sagen, seit sie sich anders ernährten, fühlten sie sich besser.

An der Seitenlinie leiden Sie mit. Bei einem Freistoss stehen Sie so hin, als würden Sie ihn gleich selber treten.

Da bin ich nicht so stolz auf mich. Ich will mich nicht inszenieren. Wenn ich mich im TV sehe, denke ich: «Mach mal langsam», oder «bist du alt geworden». Meine Gesichtszüge sind nicht so entspannt. Natürlich flippe ich auch ab und zu aus, oder ich ärgere mich über einen Schiedsrichterentscheid. Ich habe einmal einen Ballbuben angebrüllt, dass er Tempo machen soll. Das tat mir dann leid.

Sind Sie während des Spiels in einem Tunnel?

Man muss lernen, sich so zu fokussieren, dass alles andere unwichtig ist. Ich kann beispielsweise besser vergessen, dass ich in Frankreich noch meine Steuererklärung einreichen muss. Vor ein paar Tagen hat mir jemand einen Brief geschrieben, leider anonym. Darin stand: «Warum spielt Peter Tschernegg nicht?» «Wie kann man nur Andreas Wittwer aufbieten?» Er teilte mir auch mit, dass ich weniger gestikulieren soll. Das nehme ich an. Nächstes Mal soll er noch seinen Namen dazuschreiben, dann erläutere ich ihm gerne meine Überlegungen.

Schauen Sie die Spiele hinterher gleich nochmals an?

Nein, damit hab ich aufgehört. Erst am nächsten Morgen. Aber die mentale Komponente kann man auf den Videobildern nicht erkennen. Wir müssen Vertrauen gewinnen in unsere Ideen. Wir müssen sehen, dass sie funktionieren und sie im nächsten Spiel noch extremer umsetzen. Dann können wir irgendwann auch fliegen. Aber natürlich werden wir zwischendurch auch wieder abstürzen.