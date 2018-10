Da wird dem St.Galler Fan trotz bissiger Kälte warm ums Herz: Der FCSG bodigt den FC Zürich Nach zwei Niederlagen in Folge bezwingt der FC St.Gallen den FC Zürich vor heimischem Publikum mit 3:2. Dank Kampfgeist, Einsatz und einem Majeed Ashimeru in Topform holen sich die Ostschweizer drei wichtige Punkte. Stephanie Martina

St.Gallens Captain Silvan Hefti zeigt gegen Toni Domgjoni vollen Einsatz (Bild: Freshfocus)

Die Tore

1:0, 41. Minute, Vincent Sierro: Das Zuspiel von Majeed Ashimeru hätte nicht präziser sein können. Sierro braucht aus 25 Metern nur noch abzuziehen. Das Leder landet in der oberen linken Ecke. Ein Traumtor!

2:0, 51. Minute, Majeed Ashimeru: Der in der Pause eingewechselte Tranquillo Barnetta spielt den Ball vors Tor, Dereck Kutesa verpasst, doch Ashimeru steht goldrichtig und versenkt den Abpraller im Zürcher Tor.

2:1, 69. Minute, Benjamin Kololli: Die St.Galler Abwehr scheint den Zürcher Stürmer vergessen zu haben und so hat dieser freie Bahn.

3:1, 86. Minute, Tranquillo Barnetta: Barnetta köpft den Ball ins Zürcher Netz. Auch an diesem Tor war Majeed Ashimeru mit einer schönen Flanke beteiligt.

32, 93. Minute, Stephen Odey. In der Nachspielzeit erzielt Odey noch den Anschlusstreffer für den FCZ.

Die Spiel-Analyse

Müde Beine nach dem Europa-League-Spiel vom vergangenen Donnerstag? Davon war bei den Zürchern keine Spur. Im Gegenteil: Der Leverkusen-Bezwinger machte Druck und legte ein hohes Tempo vor. Doch die St.Galler liessen sich davon nicht beirren. Die Espen spielten von Anfang an mutig und kamen bereits in der 3. Minute zu einer ersten Riesenchance: Ein Schlenzer von Roman Buess ging jedoch nur die Latte. Der FC Zürich war zwar während der ganzen ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft, doch bis zur ersten hochkarätigen Zürcher Chance dauerte es über eine halbe Stunde. Stojanovic rettete mit Bravour. Dann - wie aus dem Nichts - ging der FCSG durch ein Tor von Vincent Sierro in Führung. Sierro versenkte ein schönes Zuspiel von Majeed Ashimeru in die obere linke Ecke. Nach der Pause folgt sogleich der nächste Streich der Espen: Nach einem Durcheinander im Zürcher Strafraum versenkte Ashimeru den Ball im Tor. Auch danach kamen beide Teams zu weiteren guten Chancen und so zappelte der Ball schliesslich in der 69. Minute auch im St.Galler Kasten. Auch der FCSG hätte noch mehrere grosse Chancen gehabt, um seine Führung auszubauen. Eine davon nutzte Tranquillo Barnetta per Kopf zum 3:1. In der Nachspielzeit gelang dem FC Zürich noch der Anschlusstreffer, mehr liess der FC St.Gallen jedoch nicht mehr zu.

Der Beste

Majeed Ashimeru war der Mann des Abends: Beim 1:0 war es sein Zuspiel, das Vincent Sierro nur noch ins Tor zu hämmern brauchte und beim zweiten St.Galler Treffer stand der Ghanaer genau richtig, um den Ball hinter die Linie zu schieben. Und auch beim dritten hatte Ashimeru seine Füsse im Spiel.

Der Pechvogel

Slimen Kchock muss in der 81. Minute verletzt ausgewechselt werden. Kchock zeigte eine gute Partie und war in der Defensive eine wichtige Stütze. Seinen Platz in der Abwehr übernimmt Andreas Wittwer.

Der Aufreger

Kurz nachdem der FCSG 1:0 in Führung gegangen war, ermahnte der Stadionsprecher die Zürcher Fans. In ihrem Unmut haben die FCZ-Anhänger offenbar Gegenstände aufs Spielfeld geworfen.

Die Fans

Obwohl es in St.Gallen beissend kalt ist, pilgerten 12'120 Fussballfans in den Kybunpark. Während viele ihre FCSG-Mütze und die dicke Winterjacke aus dem Keller geholt haben, trotz einer Kälte und Regen: FCSG-Trainer Peter Zeidler. Er trug lediglich einen dünnen, dunkelgrünen Pulli. Dennoch dürfte es ihm warm geworden sein - Zeidler war wie immer mit ganzen Körpereinsatz dabei und pushte seine Mannschaft nach vorne.

