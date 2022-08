Cupschlager Anekdoten, Zahlen, Aufgeschnapptes: Vom Rekordtrainingsbesuch, von Tribünenbauern im Espenmoos und unnummerierten Schalensitzen Nicht mehr lange, und der FC Rorschach-Goldach darf sich endlich mit dem FC St.Gallen messen. Was hat das alles mit dem Anzug des Teammanagers zu tun? Diese und andere Randgeschichten sind hinter den Kulissen passiert.

Am Sonntag wird das Espenmoos zur Festhütte. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

--- Der FC Rorschach-Goldach hatte grösste Mühe, für die zusätzliche Stehplatzrampe einen Tribünenbauer zu finden. Alle waren ausgebucht. «Nach der gefühlt 30. Anfrage haben wir dann endlich jemanden gefunden», sagt Präsident Markus Hundsbichler, der in diesen Tagen und Wochen gefühlt 100-mal vom Bodensee ins Espenmoos gefahren sein will.

--- Es gilt, eine gute Falle zu machen. Deshalb will der junge Teammanager des FC Rorschach-Goldach unbedingt im feinen Zwirn zum Cupspiel erscheinen. Weil er keinen Anzug besitzt, legten die Spieler kurzerhand zusammen, und natürlich muss das Klublogo drauf. Teamgeist beginnt mit den kleinen Gesten.

--- Neben der Aufrechterhaltung des üblichen Trainings- und Spielbetriebs auf dem Espenmoos sowie der Verbreiterung der Fluchtwege ist eine Auflage der Stadt: Ja nicht den brandneuen Kunstrasen hinter dem Hauptplatz beschädigen. Heisst: «Bloss» 5000 Zuschauer können dem ausverkauften Hit – es hat keine Tageskasse – beiwohnen. Es gibt ja Super-League-Teams, die von solchen Besucherzahlen träumen.

--- Der FC Rorschach-Goldach verkaufte auf der Haupttribüne nummerierte Sitzplätze. Zahlen auf den Schalensitzen aber fehlen. Deshalb müssen diese am Sonntagmorgen noch hurtig durch- und nach der Partie wieder entnummeriert werden. Das nennt man dann last minute.

--- Apropos: Allein am Spieltag stehen im Espenmoos 150 Helfer im Einsatz. Es gibt 7 Verpflegungsstände, 20 mobile WCs, 8 Urinalständer, über 200 Meter Absperrgitter – vor allem zum Schutz des Kunstrasens. Und ein Matchprogramm mit 36 Seiten. Das SRF kommt für seine Live-Berichterstattung mit 2 Übertragungswagen, 6 Kameras, Dani Kern moderiert. Die reine Platzmiete kostet 1500 Franken, es gibt ein Parkplatzkonzept, der VIP-Bereich ist in der kultigen Bocciabahn. Der Gesamtaufwand sei grösser als gegen Basel, sagt Hundsbichler. Und die Herausforderung: die Stromverteilung an alle nötigen Stellen. Wenn da dem Verein vom Bodensee auf den letzten Metern bloss nicht der «Pfuus» ausgeht.

--- Nicht mehr als zwölf Spieler im Training, das war in der Vorsaison der Minusrekord beim Klub der 2. Liga interregional. Zuletzt waren die Übungseinheiten des FC Rorschach-Goldach jedoch wenig überraschend gut besucht, mit bis zu 30 Teilnehmern – so viele hat nicht einmal der FC St.Gallen.