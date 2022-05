Cupfinal Umkämpfte Cuptickets: FCSG-Fans kritisieren Organisation des Ticketverkaufs vor dem Kybunpark – so reagiert der Verein Am Montagabend warteten Hunderte Fans des FC St.Gallen vor dem Kybunpark auf die wahrscheinlich letzten Tickets für den Cupknüller in Bern gegen Lugano. Einige der anstehenden Fans kritisierten die Organisation des Ticketverkaufs.

Viele Fans, wenige Tickets: Wer an den Cupfinal reisen will, stellt sich am Montag in eine lange Menschenschlange vor dem Kybunpark. Bild: Belinda Schmid

Im Kybunpark wurden am Montagabend die letzten Tickets für den Cupfinal verkauft. «Sämtliche rund 900 Tickets für den Sektor B, die wir in den freien Verkauf geben konnten, sind verkauft worden», sagt David Gadze, Leiter Medien und Kommunikation des FC St.Gallen. Nur mit dem riesigen Ansturm an Fans hatte keiner gerechnet, selbst der Eventmanager der FC St.Gallen Event AG war überrascht, wie er gegenüber TVO sagte.

Böses Blut und ungenügende Absperrungen

Gemäss den anwesenden Fans gab es weder Security-Personal, das sich um Ordnung bemüht hätte, noch gab es sinnvolle Absperrungen, welche die Fans in Zaum hätten halten können, schreibt FM1Today in einem Beitrag. Weil pro Person nur ein Ticket abgegeben wurde und man persönlich vor Ort sein musste, waren auch viele Kinder und ältere Menschen da. Auch auf Social Media machen User ihrem Unmut Luft: «Organisatorisch ist da noch viel, viel Luft nach oben», heisst es beispielsweise.

Gedränge führte zu Polizeieinsatz

Kurz nach 18 Uhr kam es dann zu einem Schreckmoment: Alle Fans fingen gleichzeitig an, das Kassenhaus zu bedrängen. «Im Pulk wurde es enger und manch ein Fan bekam es mit der Angst zu tun», so ein Anwesender zu FM1Today. Diese Aufregung kurz vor der Öffnung der Verkaufsstelle dürfte demnach auch der Grund für den grösseren Polizeieinsatz vom Montagabend sein. Über alles gesehen, sei die Stimmung bei den wartenden Fans aber gut gewesen, es habe sich wie «vor dem Open Air» angefühlt, sagte ein Fan in der Warteschlange. Im Laufe des Tages hatte der FCSG sogar Freibier an die wartende Menge verteilt.

FCSG hat keine Kenntnis über gewalttätige Auseinandersetzung

Der FCSG sagt auf Anfrage von FM1Today, man sei davon ausgegangen, dass die Nachfrage sehr hoch sein werde. Allerdings hätte man nicht damit gerechnet, dass sich einige Personen vordrängen. Physische Auseinandersetzungen soll es aber nicht gegeben haben. Dies bestätigt auch die Stadtpolizei St.Gallen. Sollte es aber wieder einmal einen Verkauf von physischen Tickets beim FC St.Gallen geben, werde dieser nicht mehr auf dem Kiesplatz stattfinden, sondern im Kybunpark, sagt FCSG-Mediensprecher David Gadze.