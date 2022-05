Cupfinal-Niederlage Peter Zeidler: «Es kann kein Zufall mehr sein, wenn man viermal in Folge am grossen Ding vorbeirasselt!» Nach dem verlorenen Cupfinal gegen Lugano findet der St.Galler Trainer dann doch noch Worte. Der Deutsche sagt auch: «Wir werden, jeder für sich, die richtigen Schlüsse ziehen.» Was bedeuten seine Aussagen? Ein Augenschein auf den Coach des FC St.Gallen.

Peter Zeidler, mit Käppi: Tief durchatmen. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Er sass einfach da. Schloss für Sekunden die Augen. Atmete tief. Stille. Tiefe Stille. Nippte aus dem Pappbecher an seinem Kaffee. Peter Zeidler dürfte jener kaum geschmeckt haben, da oben auf der Empore, die im Berner Wankdorf für die Pressekonferenz vorgesehen ist. Nach diesem 1:4 im Cupfinal gegen Lugano. Der Trainer des FC St.Gallen musste da durch. Wie seine Mannschaft das Geschehen zuvor ebenfalls erdulden musste. Dann suchte Zeidler die Orientierung im Medienraum und man brauchte kein Hochstudierter zu sein, der Gestik und Mimik analysiert, um zu spüren: Da sind Wunden, ist etwas in ihm zerbrochen. Wie in vielen Ostschweizer Herzen.

Bald einmal sprach Zeidler diese Worte: «Ich kann die Gefühle gar nicht beschreiben. Das wichtigste Spiel der Saison verloren, ein grosser Traum, der nicht in Erfüllung geht. Ich spüre eine Riesenenttäuschung.» Fürwahr. Er war und ist für den FC St.Gallen so ein grosses Ziel, der Cupsieg. Zeidler erklärte ihn auch in dieser Saison zum Sehnsuchtsort, für sich, für die Mannschaft, für den grünweissen Anhang. Mit den Fans wollte er diesen gewinnen, nachdem im Jahr zuvor vor leeren Rängen gegen Luzern die Zeit noch nicht reif gewesen war. Zeidler sagte: «Wir konnten die Form nicht konservieren, die wir im Februar, März und April hatten. Wir haben die Fans enttäuscht.»

Zuerst: Nervosität, aber es kommt gut

Dabei deutete eine halbe Stunde vor Anpfiff wenig auf dieses Ende hin. Zeidler kam in Trainerhosen, Shirt und Käppi raus aus der Kabine, lockerte sich vor seiner Trainerbank. Schüttelte die Arme, winkte zu den Fans. Klatschte kaugummikauend im Takt mit ihnen. Als wollte er ein bisschen die Nervosität abschütteln. Das Ganze hatte auch etwas Zuversichtliches. Im Sinne: Es kommt gut, dieses Mal sind wir parat.

Frisch angezogen, wie er das immer tut vor Startschuss, erlebte Zeidler das frühe 0:1. Ohne von seiner Power an der Seitenlinie einzubüssen. Sofort fuchtelte er mit den Händen, wies seinen Spielern die Richtung: Weiter geht’s. Richtig auf Touren kam sein Team nie. Dann, Minuten vor Schlusspfiff, schnappte sich Zeidler sein Käppi wie zur Tarnung, und zog es tief ins Gesicht. Im Gegensatz zu Luganos Mattia Croci-Torti. Der Trainer der Tessiner weinte nach Spielende, weil ihm unter schwierigen Voraussetzungen «ein Last Dance» gelang. So nannte er das irgendwie. Man weiss ja nicht, wie sein Kader der Zukunft aussieht.

Wieder ein Spiel verloren, das über Karrieren entscheidet

Der FC St.Gallen verlor unter Peter Zeidler also wieder so ein Spiel, das über Karrieren entscheiden kann. Das Laufbahnen in einen Status heben mag, von dem man in 50 Jahren noch spricht. Das gilt im Besondern auch für Trainer. Wer kennt Albert Sing schon nicht, Coach beim einzigen Cupsieg des FC St.Gallen im Jahr 1969.

Zeidler gewann einmal mit dem VfR Aalen in Baden-Württemberg den Cup. Die richtig grossen Siege, sie fehlen aber, auch mit St.Gallen. Dabei hat er mit den Ostschweizern im Grunde viel erreicht in seinem vierjährigen Schaffen. Weil die Kirsche auf der Torte weiter fehlt, sagte er:

«Es kann kein Zufall mehr sein, wenn man viermal in Folge am grossen Ding vorbeirasselt. Wir werden, jeder für sich, die richtigen Schlüsse ziehen.»

Man muss gespannt sein, welche Schlüsse das für ihn sind.