Covid-19 im Fussball Drei Coronafälle: zwei Spiele des FC Wil verschoben Der FC Wil kann die kommenden beiden Auswärtsspiele in Kriens und bei Xamax nicht bestreiten. Im Kader der Ostschweizer wurden drei ungeimpfte Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Dabei hatte man beim FC Wil explizit an die Spieler appelliert, sich impfen zu lassen.

Am Samstag findet in Kriens kein Fussballspiel statt. Nadia Schärli

Ein weiteres Mal müssen Spiele des FC Wil wegen Coronafällen im Team verschoben werden. Am Freitag hat der Klub die ungeimpften Spieler einem Coronatest unterzogen. Drei Proben fielen positiv aus. Ein Grossteil der Mannschaft begab sich daraufhin in Quarantäne. In Absprache mit der Swiss Football League wurden die beiden Spiele in Kriens, das am Samstag auf dem Programm stand, und auswärts gegen Xamax verschoben. Dies teilte der Ostschweizer Challenge-League-Klub am Freitagabend in einem Communiqué mit. Wann die beiden Spiele nachgeholt werden, ist noch offen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der FC Wil wegen Coronafällen in den eigenen Reihen Spiele verschieben musste. So waren im November 2020, zu Beginn der zweiten Welle, ebenfalls drei Wiler positiv getestet worden, worauf die Partie gegen Winterthur nicht wie geplant stattfinden konnte.

Ärztlicher Appell an die Wiler Spieler fruchtete nicht im gewünschten Ausmass

Als die Swiss Football League Anfang August die Regel einführte, dass in der Super- und Challenge-League nur noch Spieler mit Covid-Zertifikat antreten dürfen, wurde beim FC Wil eine Umfrage bei den Spielern gestartet. Diese ergab, dass die Durchimpfungrate eher tief ist. Vereinsarzt Pierre Hofer trat damals vor die Mannschaft und richtete einen dringlichen Appell an sie, sich impfen zu lassen. Einen Impfzwang wollte und durfte der Verein nicht aussprechen. Es wurde aber ein gemeinsamer Impftermin für die impfwilligen Spieler organisiert. Nicht alle folgten diesem Aufruf, sagt Mediensprecher Dani Wyler. Drei Ungeimpfte hat es nun tatsächlich erwischt.

Die Krux: Nicht nur die Ungeimpften, sondern auch die erst einmal Geimpften müssen nach den neusten Coronafällen im Team in Quarantäne. Wie viele dies sind, gibt der FC Wil auf Anfrage nicht bekannt. Trainieren werden die von der Quarantäne betroffenen Spieler von zu Hause aus wohl dennoch, sagt Wyler. Und zwar mit Trainingsplänen, welche Konditionstrainer Pascal Kaiser zusammenstellt. «Insofern haben wir immerhin etwas Erfahrung damit», sagt Medienchef Dani Wyler mit Galgenhumor. Der FC Wil ist übrigens nicht das erste Team der Challenge League, das in dieser Saison von Coronafällen betroffen ist. Bereits zu beginn der Saison hatte es Thun und Kriens erwischt - was ebenfalls zu Spielverschiebungen geführt hatte. (rst/pl)