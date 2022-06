Super League Jetzt ist es offiziell: Randy Schneider wechselt von Aarau zum FCSG Randy Schneider schafft den Sprung in die Super League und unterschreibt beim FC St.Gallen. Zuvor war er beim FC Aarau unter Vertrag.

Randy Schneider wechselt zum FC St.Gallen und spielt künftig mit der Nummer 27. Bild: PD

Der FC St.Gallen hat Randy Schneider unter Vertrag genommen. Der 20-Jährige kommt vom FC Aarau und hat einen Vertrag bis zum Sommer 2025 unterzeichnet, wie der FCSG in einer Medienmitteilung schreibt. Über die Ablösemodalitäten haben die beiden Klubs Stillschweigen vereinbart. Schneider erhält das Trikot mit der Nummer 27.

Der frühere GC-Junior benötigte nur eine Saison, um den FCA als Sprungbrett für den Aufstieg in eine bessere Liga zu nutzen und zum FCSG zu stossen. Oder sogar nur eine halbe Saison? Sieben seiner neun Tore erzielte Schneider in der Rückrunde. Hinzu kommen acht Assists (neun in der gesamten Saison).

Aarau, U21 und nun St.Gallen

Das sind Zahlen, welche auf höherer Stufe nicht verborgen geblieben sind. Da kam letzte Woche zunächst das Aufgebot von U21-Nationaltrainer Mauro Lustrinelli für die Spiele in der EM-Qualifikation gegen Bulgarien und Moldawien. Schneider wurde dabei zwar nicht eingesetzt, doch das Label des «U21-Internationalen» hat er jetzt trotzdem.

Und nun also folgt der Transfer zum FC St.Gallen. Schneider ist technisch versiert, quirlig - und spielt hinter den Stürmern auf einer Position, welche im 4-3-1-2-System von Trainer Peter Zeidler zentral ist. Schneider hatte in Aarau noch einen Vertrag für eine Saison, weshalb die Ostschweizer dem FCA eine Ablösesumme entrichten müssen.

Kommt bald Fazliu als Schneider-Ersatz für den FC Aarau?

Mit den Abgängen von Schneider und Rrudhani geht dem FC Aarau wiederum viel Offensiv-Power verloren. Schneider war in der letzten Saison an 18 Toren beteiligt, Rrudhani sogar an deren 20 (9 Tore/11 Assists). Doch in Aarau ist Ersatz bereits in Sichtweite. Valabler Ersatz sogar. Nach Informationen der Aargauer Zeitung soll zeitnah die Verpflichtung von Valon Fazliu vom FC Wil bekannt werden.