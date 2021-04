Challenge League Der FC Wil steckt in der Krise Nach der Niederlage gegen Winterthur stehen die Ostschweizer in der Challenge League vor schwierigen Wochen.

Für den FC Wil und seinen Trainer Alex Frei läuft es derzeit überhaupt nicht. Bild. Marc Schumacher/Freshfocus

0:1 verlor Wil am Samstag gegen Winterthur, das derzeit die Heimspiele im Bergholz austrägt. Erneut schafften die Ostschweizer es nicht, ihr Leistungsvermögen über 90 Minuten zu zeigen. Eine schwache erste Halbzeit reichte, um den Zürchern das entscheidende Tor zu ermöglich. Wie schon im letzten Aufeinandertreffen traf Samuel Ballet, der bis zur Winterpause noch für Wil aktiv war. Der Vorsprung auf Tabellenschlusslicht Chiasso beträgt nur sechs Punkte. Noch rangieren Kriens und Xamax hinter Wil. Gegen alle drei Teams steht noch je ein Direktduell an. Die Devise für diese Spiele ist klar. Doch vorher gilt die Konzentration den Begegnungen mit den Grasshoppers und Aarau.

Die Aufgabe des FC Wil am kommenden Samstag ist alles andere als einfach. Ausgerechnet gegen den Leader und Favoriten GC müssen die Wiler irgendwie punkten. Eine Mammutaufgabe, welcher sich die Wiler stellen müssen. Um gegen den Rekordmeister zu bestehen, müssen sie von Beginn an hellwach sein und auf weitere Experimente verzichten.

Wieder in der Pause umgestellt

Bereits mehrfach in dieser Spielzeit versuchten sich die Wiler in Winterthur mit einer neuen Formation. Mindestens genau so oft korrigierte Trainer Alex Frei spätestens in der Pause sein Vorhaben zurück zum bewährten System. Gestartet mit einer Dreierkette, agierten die Wiler in der zweiten Halbzeit wieder in einer Viererabwehr. «Ich reflektiere jedes Spiel, ich reflektiere mich selbst», sagte Frei später auf die Frage, ob er seine eigenen Entscheidungen hinterfrage. Die Schuld für die Resultate beim Coach zu suchen, scheint aber vermessen. Fussballer müssen in der Lage sein, mehrere Systeme fehlerfrei zu beherrschen.

Auch wenn ein Grossteil der Wiler Mannschaft jung ist und die Erfahrung auf Profiniveau bisweilen fehlt, zeichnet es einen talentierten Spieler aus, wenn er dazulernt. Doch genau das vermisst man aktuell gänzlich. Es scheint, als ob die Entwicklung der Mannschaft, zumindest im sportlichen Bereich, seit Wochen oder gar Monaten stagniert.

Die Mechanismen im Profifussball würden mittlerweile automatisch dazu aufrufen, mit gehobenem Zeigfinger den Trainer zu ermahnen und für die aktuelle Situation verantwortlich zu machen. Das ist der einfachste, aber längst nicht immer der richtige Weg. Auch in Wil scheint es derzeit so, als ob das Problem tiefer liege. Zeit für Experimente bleibt aber keine. Der FC Wil muss sich für die Schlussphase dieser Spielzeit auf eine Formation und ein Gerüst festlegen, dass irgendwie die nötigen Punkte einfährt. Schöner Fussball ist nicht mehr gefragt.

Winterthur – Wil 1:0 (1:0)

Bergholz – 0 Zuschauer – Sr. Wolfensberger.

Tore: 11. Ballet 1:0.

Wil: Köhn; Mätzler, Muntwiler, Sauter (46. Haile-Selassie); Dickenmann, Fazliu, Kamber, Krasniqi (46. Silvio), Schäppi (89. Jones); Tushi, Zumberi (81. Blasucci).

Winterthur: Marzino; Gantenbein, Baak, Lekaj, Wittwer; Kriz (81. Rama), Arnold; Ltaief (67. Ramizi), Pepsi (81. Isik), Ballet (67. Callà); Buess.

Bemerkungen: Wil ohne Kronig, Brahimi (beide gesperrt), Izmirlioglu, Ismaili, Abazi (alle verletzt), Sarcevic, Talabidi, Paunescu, Abubakar, Klein und Krunic (alle nicht im Aufgebot). Winterthur ohne Alves (gesperrt), Spiegel, Muci, Schüpbach, Goncalves, Costinha, Volkart, Nezaj (alle verletzt), Emeghara, Pauli, Di Nucci und Dakaj (alle nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 68. Schäppi, 90. Isik.