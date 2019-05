Der grosse Barnetta-Abschied: Das sagen seine Weggefährten ++ Verrückte Zahlen zur Karriere ++ Barnetta nominiert seine Traumelf

Tranquillo Barnetta bestreitet am Mittwoch an seinem 34. Geburtstag das letzte Heimspiel für den FC St.Gallen. Der Offensivspieler hat in 17 Profijahren Spuren hinterlassen. Weggefährten erinnern sich. Zudem nominiert Barnetta frühere Teamkollegen in seine Wunschelf – und er begründet die Wahl.